Preocupación por el estado de salud de Raphael: ¿Qué le pasa?

Nuevo revés de salud para Raphael. El cantante se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto para este viernes, 4 de agosto, en el Festival Cueva de Nerja, en Málaga; así como otro programado para el día 7 en Roses, en la provincia de Girona, a consecuencia, en sus propias palabras, de un catarro que llevaría arrastrando desde hace varios días. Ha sido él mismo quien ha comunicado la noticia durante la mañana de hoy a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores. «Querido público, esta mañana he visitado a mi otorrino nuevamente. Tras su exploración, el diagnóstico concluye en una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el catarro que arrastro desde la última semana», ha comenzado diciendo.

«Sintiéndolo enormemente, nos vemos obligados a cancelar los próximos dos conciertos de mi gira (…) Mi mayor deseo en este momento es recuperarme muy pronto para volver a los escenarios. Espero reencontrarme con todos vosotros a partir de los siguientes conciertos que siguen en el tour. Aprovecho para agradeceros las innumerables muestras de apoyo que he recibido estos días. Os leo a todo y os llevo en el corazón. Os quiero», concluye.

El cantante Raphael en un evento / Gtres

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos, que han querido expresar su apoyo al intérprete de Mi gran noche o Qué tal te vas sin mí: «Querido Raphael, lo más importante tú y tu salud siempre. Te esperamos maestro», le ha dedicado Pastora Soler. Por su parte, la periodista Beatriz Cortázar le ha deseado una «pronta recuperación», mientras que Carlos Rivera y Vanesa Martín, le han enviado «mucho ánimo».

Y no es para menos, pues cabe recordar que se trata de una publicación que llega apenas unos días después de que el artista cancelara la que era su segunda cita programada en la IX edición del Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera, en Cádiz, tras el concierto que ofreció ya en este evento el día anterior. En este enclave, se anunció, precisamente, su regreso a los escenarios después de seis meses, para presentar en directo su álbum conceptual Victoria que, escrito y producido por el músico andaluz Pablo López, consta de once canciones en las que «los límites entre ambos artistas se diluyen en una fusión de talentos excepcional, generando un resultado sorprendente y cautivador».

El cantante Raphael durante uno de sus conciertos / Gtres

La última vez que Raphael se convirtió en noticia por su estado de salud fue el pasado mes de octubre, cuando el cantante canceló también varias de sus fechas musicales por «una fuerte infección en las vías respiratorias». Antes, tuvo que alejarse de los escenarios tras dar positivo en coronavirus. «[email protected] [email protected], escribo para comunicaros que he dado positivo en Covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa Las Tres Puertas conducido por mi amiga María Casado», expresó entonces.