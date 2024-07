Hiba Abouk se ha pronunciado sobre las últimas informaciones que apuntan a que se estaría conociendo con Álvaro Muñoz Escassi. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barjas ha querido aclarar qué tipo de relación tiene con el jinete.

«No hay ninguna relación, hay una amistad como bien lo ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua», ha dicho en un primer momento a los micrófonos de Gtres. Después al ser preguntada sobre si habían tenido una cita a ciegas en el marco de la fiesta que organizó El Turronero el pasado fin de semana, la actriz se ha mostrado tajante. «Cómo va a ser una cita a ciegas, no tenemos doce años», ha indicado.

Hiba Abouk se pronuncia sobre su relación con Escassi. (Foto: Gtres)

«Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado, no hay absolutamente nada y ya está», ha añadido después. «Pues lo último que ha aclarado me parece lo verdadero y lo que realmente hay. Es que no hay absolutamente nada, ya lo ha dicho él y yo no tengo nada más que decir», ha proseguido. Hiba ha insistido en que no se están conociendo ni se están dando una oportunidad «de ningún tipo».

Por otro lado, Hiba también ha destacado que no conoce a María José Suárez. «No te puedo hablar de una persona que no conozco», ha asegurado. Sobre el delicado episodio que está viviendo Escassi tras la ruptura con la modelo, Hiba Abouk ha comentado que lo siente mucho y que no es su cometido.

Hiba Abouk en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

‘El Turronero’ se pronuncia

Por otro lado, José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, también se ha pronunciado sobre este entramado que se ha convertido, sin duda, en una de las noticias clave de la semana en la crónica social de nuestro país.

Y es que, el empresario fue quien organizó un festejo por todo lo alto por la primera comunión de su nieta Carlota en Jerez. Cita en la que estuvieron presentes Hiba y Escassi, quienes fueron vistos en actitud cómplice, tal y como trascendió. «La verdad es que ellos eran y son amigos y efectivamente estuvieron los dos allí, pero las invitaciones fueron por separado porque ambos son amigos míos. Estuvieron juntos, pero al igual que Hiba estuvo con Muñoz Escassi estuvo también con otros amigos y compañeros», ha indicado. «No, no iban juntos, iban por separado. Es cierto que estuvieron en la fiesta y como otros amigos estuvieron haciendo reuniones entre unos y otros pero como es normal en una fiesta», ha añadido. «Fueron invitaciones distintas, vaya yo no sé si ellos sabían que iban a ir a la misma fiesta. Yo invité a Escassi por un lado y a Hiba que la conocía de menos tiempo, la invité por otro», ha explicado también.