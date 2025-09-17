Mar Flores vuelve a ser la protagonista de las portadas de las revistas una semana más. Tras la publicación de sus memorias, la modelo sigue acaparando la atención en las diferentes cabeceras. Un libro que ha vuelto a traer al presente episodios de los que ya no se hablaba y que no la implican solamente a ella, sino también a personas con las que ha mantenido relaciones, como es el caso de Alessandro Lequio o el padre de su hijo mayor, Carlo Costanzia.

Mar Flores: de la calma a las tensiones

Precisamente junto a la pareja de Alejandra Rubio ha sido fotografiada en lo que la revista Semana califica como una tensa reunión y que lleva a su portada esta semana. «Mar Flores y su hijo Carlo: tenso encuentro tras las memorias», reza el titular, que va acompañado de unas inesperadas imágenes de la modelo junto a Antonia Dell’Atte, con quien ha coincidido en su último proyecto de televisión. Un proyecto en el que, por cierto, participa como pareja de su hijo quien, según la revista, habría manifestado su deseo de retirarse del programa a raíz de las declaraciones de Mar Flores en su libro de memorias, Mar en calma.

Portada de la revista Semana.

No es el único tema sobre Mar Flores que Semana lleva en sus páginas, sino que publica en exclusiva unas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo en las que asegura que el motivo de su ruptura con ella fue porque descubrió que se marchó de viaje con Javier Merino. El empresario acabaría convirtiéndose en su marido y padre de sus hijos menores. Han sido una de las parejas más estables del panorama social en los últimos años.

Además del encuentro entre Mar y su hijo y las palabras de Cayetano que recoge Semana, otras revistas como Lecturas y Diez Minutos también han continuado con la historia de la modelo. En el caso de Lecturas, ha repasado las claves de la historia entre Mar y Lequio, mientras que Diez Minutos ha recogido las reacciones del resto de protagonistas ante la publicación del libro.

Portada de la revista Diez Minutos.

La tensión entre Rocío Flores y Terelu

Terelu es otra de las figuras destacadas en las principales portadas de las revistas por su último enfrentamiento con Rocío Flores. La comunicadora María Teresa Campos se enfrentó a la hija de su amiga Rocío Carrasco en un momento de máxima tensión. «Terelu Campos no me ha llamado en su vida», sentenció Rocío Flores en el plató de De Viernes, tal como recoge Diez Minutos. La revista ha llevado a sus páginas todas las claves de este enfrentamiento.

El drama de Lolita y José Fernando, padre dedicado

El drama de Lolita ocupa la parte central de la portada de Lecturas. La artista se ha sincerado como nunca sobre la etapa en la que tuvo problemas económicos: «Tuve que pedir a los amigos para pagar mis deudas», asegura la hija de Lola Flores.

Portada de la revista Lecturas.

El otro tema central de la portada de la revista nos lleva a José Fernando quien, tras la muerte de Michu, ya ejerce como padre de su hija. El hermano de Gloria Camila ha sido captado por los fotógrafos disfrutando de un plan con la pequeña.

Una generación de influencers

¡Hola! ha preferido dedicar la portada a la nueva generación de influencers con un extenso reportaje con algunos de los rostros más destacados del panorama actual. «Esto es GEN ¡H!: descubrimos el top 50 de los más influyentes, de Carmen Thyssen a Óscar Casas», escribe la revista.