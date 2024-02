El plan de Concha Velasco, tres días antes de morir

Concha Velasco falleció el pasado 2 de diciembre a los 84 años en el hospital Puerta de Hierra de Majadahonda (Madrid). Su pérdida dejó consternado a todo un país que fue testigo de la impecable trayectoria profesional que mostró ante las cámaras desde sus inicios, la cual le otorgó la distinción de miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, entre otros muchos premios.

Desde su muerte, infinidad de compañeros de profesión han aprovechado su intervención con los medios para mencionar y recordar la huella que ha dejado a todos los actores o aspirantes a ello de España. Sin ir más lejos, en este miércoles de revistas, Adriana Torrebejano ha concedido una entrevista para el papel couché con motivo del gran momento profesional que está atravesando tras el éxito de Machos Alfa, la última ficción en la que ha participado. Más allá de hablar de este proyecto, la intérprete ha hablado sin tapujos sobre la relación que mantenía con Concha Velasco, la cual define como «muy bonita».

«Hicimos un corto solo, pero nos conocíamos desde hacía muchos años, porque yo siempre la he admirado mucho. A veces me he quedado a las puertas de trabajar con ella por incompatibilidad de agenda, pero siempre he ido a verla a todas las obras de teatro», comenzaba a decir. Proseguía confirmando que Concha era una gran admiradora suya y que siempre le decía que le gustaba mucho como actuaba, además de ofrecerle muchos consejos de cara a la industria cinematográfica.

Por otro lado, Adriana ha revelado que tan solo tres días antes de su muerte, ambas merendaron juntas, convirtiéndose en uno de los últimos planes que realizó la veterana actriz antes de que se produjera su triste e inesperada muerte. «Por suerte me pude despedir de ella, sin saberlo, y fue muy bonito», comentaba. En otro orden de cosas, Torrebejano apuntaba que ella iba mucho a verla a la residencia y que era ahí cuando aprovechaban para compartir buenos momentos con una especial merienda, algo de lo que, a juzgar por sus propias palabras, no se olvidará jamás.

Su emotivo mensaje de despedida

Sue entrevista en Lecturas no ha sido la primera vez que Adriana Torrebejano ha hablado del último momento en el que vio a Concha Velasco. De hecho, el mismo día que se conoció su muerte, la actriz publicó un emotivo escrito en sus redes sociales donde mencionaba este último plan con la intérprete: «El otro día merendamos juntas y, sin saberlo, cuando me despedí con un beso y te dije que te quería no sabía que iba a ser la última vez. Cada vez que tu hijo Manu o yo te hicimos reír la otra tarde será un regalo que me llevo en el corazón para siempre», decía.

Junto con dos fotografías en blanco y negro, Adriana se despedía de su íntima amiga expresando que, para ella, «siempre será infinita, grande y luchadora», porque conocerla fue una de las mejores cosas que le ha pasado en su carrera como actriz.