Pepe Navarro ha reaparecido ante las cámaras para contar los destrozos de su casa de Ibiza. Debido a la tormenta Gabrielle, distintas unidades de la UME han tenido que asistir para ayudar a las personas afectadas, así como poner solución a todos los desperfectos que ha dejado el temporal de lluvias.

Entre los afectados se encuentra Pepe Navarro, que ha entrado en directo en El tiempo justo, donde ha relatado el horror que ha vivido en las pitiusas y cómo ha afectado a su mansión en Ibiza, ubicada en la zona de Coll de Vent, en San Josep, y que está rodeada de vegetación y que compró por 10 millones de euros.

Pepe Navarro enseña los destrozos de su casa de Ibiza por el temporal. (FOTO: TELECINCO)

Visiblemente afectado, el periodista ha conectado con El tiempo justo, donde ha relatado la pesadilla que ha vivido en los últimos días a causa del temporal de lluvias. «Lo de ayer fue casi fantasmal. Desde esta terraza siempre se ve el mar y se ve Formentera pues ayer desde aquí no se veía absolutamente nada. La cortina de agua era tan intensa que era imposible ver absolutamente nada. Era como tener una pared negra dentro de casa y el agua entraba por todos los sitios», ha comenzado diciendo.

El ex de Ivonne Reyes, además, contó con todo lujo de detalles cómo había vivido las últimas horas: «Hubo tres momentos de lluvia. Una fue de madrugada que me desperté del ruido que hacía al caer sobre la casa, vi que el agua había entrado y empecé a tapar cosas. Por la mañana sobre las 10 volvió la lluvia con una intensidad que era una cortina y cuando parecía que todo había pasado a las 3 de la tarde volvió a llover con más intensidad».

El que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Missisippi, ha relatado que la banda sonora de la isla fueron «ambulancias de la policía y de los bomberos», que han estado muy pendientes de todo el pueblo ibicenco: «Es imposible atender a todo porque han caído árboles, se han desmontado carreteras, los caminos están todos destrozados. Además ha venido ayuda exterior que está bien recibida. La actuación de todos los organismos públicos ha sido auténticamente excepcional atendiendo a lugares a los que es difícil tener acceso. Ha sido una experiencia realmente extraña, yo no lo había visto nunca».

Pepe Navarro cuenta cómo ha sido la tormenta Gabrielle. (FOTO: TELECINCO)

De hecho, el comunicador insistió que este temporal nunca se había visto ni vivido en las pitiusas, pues Navarro habló con una vecina de casi 100 años que le dijo que era inaudito lo que había ocurrido: «En Ibiza suele haber lluvias torrenciales pero no en esa medida. No llovía desde el mes de mayo, cayó algo, alguna gota en julio y agosto. Pero este año la gota fría se ha retrasado casi un mes y ha venido con mucha fuerza, es como que ha caído el agua que ha tenido que caer y toda la que se ha ahorrado en los últimos tiempos».

El pueblo salva al pueblo

Una vez más, al igual que ocurrió con la DANA de Valencia el pasado año, los ciudadanos de Ibiza no han dudado en ayudar y arremangarse para ayudar a los agentes de la policía y a los bomberos: «Esta mañana he visto cómo ayudaban a una casa completamente inundada a sacar el agua. Ha habido actos de solidaridad y el comportamiento cívico ha sido muy ejemplar ayudando unos a otros».