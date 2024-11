Pedro Mansilla: "Doña Letizia ha educado muy bien a sus hijas, lo sabe, saca pecho y le ha dado seguridad"

De Pedro Mansilla se pueden decir muchas cosas. Además de todas las evidentes que hay en su extenso currículum profesional, que es de lo más extenso, periodista, sociólogo, experto en moda…está el verdadero currículum vitae, ese que lo hace ser una persona inteligente, irónico, listo, profundamente culto y, lo más importante, un gran conversador. Comer con Pedro es garantía de una buena sobremesa donde lo mismo te habla Cánovas del Castillo que del último desfile de París. No se le resiste casi nada porque es insaciable en cuanto a querer siempre saber y conocer. Dueño de una escucha activa, es un gran observador de la realidad y hoy queremos saber qué piensa y opina alguien de su talento y criterio sobre cómo ve a a Reina Letizia.

Pedro Mansilla, sociólogo, experto en moda, en un momento de la entrevista.

PREGUNTA: ¿Tiene en la memoria la imagen del día del anuncio del compromiso entre el entonces príncipe de Asturias y doña Letizia?

RESPUESTA: Perfectamente

P: ¿Ha evolucionado?

R: ¡Por supuesto! Ha habido una evolución clara y a mejor. Al principio daba la sensación de que quería complacer a todos los consejeros que seguro pulularon a su alrededor con las consiguientes meteduras de pata.

P: ¿Cómo cuáles?

R: La más importante de todas ellas fue el día de su compromiso oficial en el Palacio del Pardo con esa icónica foto de ella con el traje de chaqueta cruzado blanco que todo el mundo atribuyó en un principio a Adolfo Domínguez y que creo que fui de los primeros en decir que era un Armani. Estoy seguro de que no fue un error suyo pero sí fue un error llevar para esa cita un traje firmado por un italiano en lugar de un español. Y no se quería decir la verdad porque no estaba (no está) bien que lleve marcas extranjeras. Esto se le criticó también a la Reina Sofía. Por cierto, posteriormente se ha vestido mucho de Adolfo Domínguez, cosa que le honra.

Doña Letizia en un acto por el XV Aniversario de la Funadación Aequitas. (Foto: Gtres).

P: ¿Qué es lo que más le gusta de ella?

R: Su evolución que la ha llevado a disponer ahora mismo de un gran aplomo. Tanto que le permite a veces incluso ser provocadora, innovadora, elegante. Antes era «víctima» de la diferencia de altura con su marido y abusaba del tacón y ahora ya lo controla muchísimo más. Y, sobre todo, tiene el detallazo de vestirse de diseñadores españoles y marcas patrias.

P: Se ha corregido en eso, entonces…

R: En la mayoría de las veces, sí, pero no siempre. Y no me cansaré de repetirlo hasta que me haga caso. La Reina Letizia no se puede vestir de marcas internacionales ni para ir a Londres ni para ir a París ni para ir a ninguna parte. Tiene que ir siempre (al menos es mi opinión) de marcas españolas. Si vas a París no puedes ir de Cristian Dior porque no eres Eva Perón, con perdón. Eres la reina de España. Podría haber ido perfectamente de Juana Martín que es de Córdoba, gitana y desfila en París, ¡eso hubiera sido totalmente disruptivo! Juana Martín desfila en alta costura de París. Rossy de Palma ha llevado sus diseños. Eso es lo que debería hacer la Reina.

P: ¿Cree que al principio vestía un poco de «monja»?

R: Por partes. Siempre la he defendido porque tuvo a las fuerzas vivas de las pata negra de las grandes casas de la nobleza de España que la criticaban diciendo que era una par venuu (recién llegada), que si era de provincia, de clase trabajadora… Cuando ella llega a Zarzuela tiene que combinar lo que siempre ha sido, una ciudadana que sabe qué es ir a trabajar en transporte público, con vestirse de elegancia extrema. Una transición compleja y que lleva su tiempo, claro.

Doña Letizia en un acto en Zarzuela. (Foto: Gtres).

P: ¿Cree que fue complicado y duro para ella?

R: Piensa una cosa. Cuando conoce al entonces príncipe ella (imagino) como mujer profesional que es, con una carrera periodística ya encaminada y de estos tiempos, quiere hablar de tú a tú con el que es su novio pero se debió de encontrar con un «encorsetamiento» donde le indicaban «esto, no», «por aquí, tampoco». Eso tuvo que generarle ansiedad y errores. Justamente en esos errores reside su auténtica virtud porque ella ha sabido perfectamente encontrar su estilo y su sitio.

P: ¿Cuándo empieza su transformación? ¿Quizás desde que es Reina?

R: En primer lugar el hecho de ser la madre de la heredera, ser reina en segundo lugar y, sobre todo, cuando su marido se enfrenta al padre y hace una piña con ella, un núcleo duro, una familia real de verdad donde los miembros importantes son el Rey, la Reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una vez que sale de la ecuación el Rey Emérito, doña Letizia recibe un «chute» de seguridad en sí misma que se nota.

P: Me ha interesado lo que ha dicho de su papel como madre de la futura reina…

R. Doña Letizia ha educado muy bien a sus hijas y lo sabe. Por eso puede presumir y lo hace, saca pecho frente a las «viejas glorias» que la criticaron tanto. Ella ha enlazado muchos éxitos y cada vez se siente más querida y respetada y eso se nota.

Doña Letizia visitando uno de los pueblos afectados por la DANA en Valencia. (Foto: Gtres).

Doña Letizia visitando uno de los pueblos afectados por la DANA en Valencia. (Foto: Gtres).

P: Supongo que tendrá una opinión sobre su actuación en Paiporta, Utiel, en general los pueblos que ha visitado…

R: Ética y moralmente ha estado impecable. Y, si me permites, estéticamente, también porque creo, honestamente, que es donde realmente ella se siente bien, estando con la gente y dejando de lado el estilismo. Así que chapeau por el fondo y las formas.