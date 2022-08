Paulo Futre sufre un derrame cerebral en el funeral de su madre

El pasado domingo el exjugador del Atlético de Madrid, Paulo Futre fue hospitalizado en Lisboa después de sentirse indispuesto durante el funeral de su madre, de quien se despedía a través de las redes sociales con una emotiva fotografía. “Siempre mi querida madre. Descansa en paz”, escribía con tristeza.

Debido a que no se encontraba del todo bien y ante las sospechas de sufrir un accidente cerebrovascular fue trasladado al Hospital de Barreiro, situado en la orilla sur del Tajo y, posteriormente cambio de centro sanitario, por lo que fue ingresado en el hospital de Santa María, en la capital portuguesa, tal y como ha informado el deportivo Record.

Poco después, se ha confirmado que ha sufrido un derrame cerebral. El entorno del exjugador ha revelado a Cope que se encuentra “estable dentro de la gravedad” y que, de esta manera, permanecerá ingresado los próximos días. A través de sus redes sociales, el propio Futre ha posado desde la cama del hospital sonriente y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Amigos, gracias a todos por su apoyo. Seguiré dando guerra, por más partidos que queden por jugar. Un fuerte abrazo”, ha indicado con una gran positividad en las redes sociales.

“Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que he recibido de todos vosotros en estas últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, pero no la roja”, ha dicho después en un vídeo. “Para terminar, a todos los colchoneros, he pedido un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si lo consiguen. A todos y todo un millón de gracias desde lo más profundo de mi corazón”, ha bromeado aludiendo a su espíritu rojiblanco.

Paulo Futre comenzó su andadura futbolística cuando comenzó a jugar en la Primera División de Portugal con el Sporting Club de Portugal. En el año 1984 fichó por el FC Porto, equipo con el que jugó tres temporadas y con el que logró varios títulos. Además, fue nombrado mejor jugador de La Liga hasta en dos ocasiones. En 1987 es cuando llegó al Atlético de Madrid. Futre logró el trofeo Balón de Plata, reconocimiento que lo acreditó como el segundo mejor jugador de Europa. Es en este equipo donde se queda durante seis temporadas, ganando dos Copas del Rey y un subcampeonato de Liga. En 1993 regresó a Portugal para jugar en Benefica y al final de la temporada se marchó a la Ligue 1, concretamente al Olympique de Marsella. Después de retirarse, regresó al Atlético de Madrid como director deportivo del equipo. Estuvo en dicho cargo hasta el 2003.