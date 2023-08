Paula Vázquez ha vuelto a la pequeña pantalla después de muchos años alejada del foco mediático. La presentadora ha retomado su carrera en televisión con el programa El puente de las mentiras, un espacio en el que cada semana recibe a diferentes rostros conocidos del panorama nacional. Un esperado regreso a los medios que, como es lógico, ha generado una gran expectación. Y es que Paula Vázquez ha sido una de las figuras más destacadas del mundo de la televisión en las últimas décadas.

Aprovechando esta vuelta a la pequeña pantalla, la presentadora ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre uno de los momentos más complicados de su vida, que se produjo cuando terminó su anterior etapa en Cuatro: «Fueron demasiados guantazos», ha revelado Paula Vázquez, que ha contado todo lo que le ocurrió en aquel momento.

«En esos tres meses, cuando me despiden de Cuatro, fallecen mis dos abuelas, que eran mi motivo para vivir. Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril», ha explicado la presentadora. Para ella fue un momento muy delicado, tanto a nivel personal, como profesional, hasta el punto de que cayó en una depresión, aunque en principio no era consciente de ello, según ha contado. «Ahí caí en una depresión. Lo que pasa es que yo no lo supe, mi vida seguía normal, yo pensaba que estaba bien», ha relatado en La ventana.

Tal como ha revelado ella misma, estuvo varios años haciendo terapia y este proceso ha sido de gran ayuda para ella: «Durante tres años estuve en tratamiento y continué con el psicoanálisis, porque me enriquece, te conoces a ti misma; he aprendido de mí y de los demás», ha comentado la presentadora.

Aunque ahora ha regresado a la pequeña pantalla, pasó mucho tiempo alejada de los medios y ni siquiera encendía la televisión, según ella misma ha reconocido: «Me alejé de la tele. Apagué la tele. Hace quince años que no la veo», ha comentado la presentadora, que cuenta con una extensa experiencia tanto al frente de diferentes programas como en el mundo de la interpretación.

Una vuelta esperada

El regreso de Paula Vázquez a televisión se ha producido tras más de quince años alejada de la pequeña pantalla y con un formato muy especial. Se trata de El puente de las mentiras, un programa original de la BBC en el que un grupo de rostros conocidos , cuatro por emisión, responden preguntas de verdadero o falso que les hacen avanzar a lo largo de un puente. La gallega aceptó la oferta de ponerse al frente de este formato tras un año dedicándose al cuidado de su padre, José Ramón, que padece cáncer de pulmón y por el que se trasladó a Barcelona para estar más cerca de él.