Los patucos de 240 euros con los que Joana Sanz presume de los pies de su bebé

Joana Sanz y Dani Alves atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida. A la absolución por presunta agresión sexual del futbolista se le suma la llegada del primer hijo en común de la pareja, que ha colmado de felicidad las vidas de ambos. Tanto es así que la modelo no ha dudado en pregonar a los cuatro vientos la etapa que atraviesa en paz con su familia y con su primera descendiente.

Como es habitual en este tipo de perfiles, Joana comparte muchos instantes de su día a día a través de la red social Instagram. Un día a día al que se ha unido la recién nacida, que también protagoniza algunos posts de la canaria. Sin ir más lejos, hace unas horas, la joven ha colgado una fotografía en la que aparecen los pies de su bebé sostenidos por una de sus manos. Pero esta foto tierna tiene un mensaje detrás: los patucos que lleva el bebé pertenecen al catálogo de una conocida marca de lujo parisina y su precio asciende a 240 euros. Una cifra que vislumbra el alto poder adquisitivo de los recién estrenados papás.

Joana Sanz embarazada junto a Dani Alves. (Foto: redes sociales)

Los calcetines, firmados por la casa Hermés, forman parte de la colección Cabriole, que debe su nombre a un tipo de carruaje de caballos ligero y desprotegido. Confeccionados en Italia en punto de color biscuit —un tono novedad de esta temporada—, tal y como refleja la web de la marca, están compuestos, en su totalidad, por cachemira tejida y se recomienda lavarlos a mano. Además, como detalle, cuentan con un bordado que representa un caballo —animal insignia de la compañía—. Este pequeño logo se compone de un 96 % de poliéster y 4 % de cerámica.

Los patucos de la hija de Joana y el set que se vende en la web de Hermés. (Fotos: web de Hermés y redes sociales)

Set para recién nacidos Cabriole

Además de los calcetines, la firma complementa esta pieza con otros dos accesorios que se aúnan dentro de un set que sigue la misma línea y que consta de un gorro y unas manoplas de 250 euros. Todo, en su conjunto, se puede adquirir en la página por 680 euros. Estos accesorios pueden ser combinados con otras prendas como el body, de 850 euros, o el neceser Bride-à-Brac —650 euros— y la colonia para infantes Cabriole Eau de senteur, de la cual los 100 ml están valorados en 230 euros.

Otros artículos de la colección Cabriole de Hermés. (Foto: web de Hermés)

La elección de Joana no ha dejado nada al azar y es que, detrás de estos objetos, se esconde un gran trasfondo. Diseñado por Alice Charbin, Cabriole «nos cuenta la historia de un niño, acompañado de su fiel compañero, que deja volar su imaginación y su alegría de vivir», reza la descripción. «A través de piruetas, volteretas, saltos y demás acrobacias, el niño se divierte y entra en contacto con la naturaleza», concluye.

La decisión de Joana y Dani

Tras el nacimiento del primer hijo en común de la pareja, la modelo tinerfeña colgó una publicación en su cuenta abierta de Instagram en la que hacía una reflexión sobre este acontecimiento. Un mensaje que dirigió a todos los integrantes de su comunidad 2.0, en la que acumula más de 900.000 seguidores.

«Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos», deslizó. Y, de la misma manera, trasladó a sus fans la determinación que habían tomado: «Hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente», aseveró. Poniendo el broche de oro con una rotunda frase que recoge su parecer: «Lo que no se ve, no se estropea», sentenció.