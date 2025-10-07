Joana Sanz ha dado a luz a su primer hijo en común con Dani Alves. Después de una larga y dulce espera, la modelo ya ha cumplido su sueño de convertirse en madre primeriza tras varios tratamientos de fertilidad fallidos en los últimos años. Tal y como reveló a la revista del saludo en una entrevista, el embarazo ha sido un momento mágico para ella porque «se sentía poderosa de poder crear vida». Al mismo tiempo, también desveló que lo que más ilusión le hacía era ver crecer a su bebé y «poder tener la oportunidad de volver a ser niña inventando juegos».

Fue el pasado mes de marzo cuando Joana sorprendía a su gran elenco de seguidores de Instagram anunciando su embarazo. «Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez […] Mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta», explicaba, añadiendo que tenía mucho miedo de que algo no saliera bien por sus experiencias pasadas. No obstante, nueve meses después, todo ha salido según lo previsto y Joana ya tiene en sus brazos a su primer hijo.

La noticia de su embarazo fue todo un revuelo mediático en la crónica social de nuestro país, ya que llegó tan solo unos días después de hacerse pública la sentencia de apelación que absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a prisión. Una información que provocó que se generaran todo tipo de críticas hacia Joana por haber perdonado al ex futbolista y por quedarse embarazada de él. Esta, lejos de mantenerse en silencio, decidió contestar, de una manera indirecta, a todas ellas, a través de un emotivo post. «Muchos me señalan por perdonar cuando me han fallado, pero lo que no saben es que en realidad me perdono a mí misma por haber escogido siempre el éxito individual en vez de saber construir en familia […] Hay acciones que solo son el detonante de tantas ausencias. Miren dentro de ustedes y pregúntense el porqué de las respuestas. Perdonen sus pasados y reconstrúyanse con el corazón en paz», escribía.

Durante su embarazo, además de contestar las críticas, Joana Sanz también ha presumido de curvas premamá, compartiendo imágenes en sus redes sociales con una gran sonrisa que reflejaba el buen momento por el que atravesaba. Sin embargo, hay detalles de su embarazo que ha querido guardar en un absoluto misterio, como el género o el nombre de su bebé, del cual solo se sabe que empieza por J. No obstante, lo que sí que ha querido compartir ha sido la habitación que han preparado para el pequeño/a, cubierta por un papel pintado en la pared con un estampado de pequeños animales y plantas de colores naturales.