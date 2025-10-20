Patricia Pardo ha reaparecido en redes sociales para presentar públicamente a la nueva integrante de la familia que ha formado con Christian Gálvez. En un momento en el que la vida privada de la presentadora ha sido muy cuestionada debido a los comienzos de su relación con el padre de su hijo pequeño, la de Galicia ha encontrado un nuevo apoyo en el nuevo miembro de su casa.

Patricia Pardo, muy emocionada con la llegada de Meiga

La vida de Patricia Pardo es mucho más que lo que muestra y representa en televisión. Cuando se apagan los focos del plató de Vamos a ver, el programa que presenta, a la comunicadora le falta tiempo para ir a su hogar, donde le esperan sus niñas -Aurora y Sofía- y Luca, su hijo en común con Christian Gálvez, que el próximo 22 de diciembre cumplirá dos años.

A dos meses del segundo cumpleaños del pequeño de la casa, el clan Gálvez Pardo ha dado la bienvenida a un nuevo integrante con el que Patricia, según ha contado en el universo 2.0, se derrite. «Y yo sin imaginar que a mis 42 iba a descubrir tanta ternura… ¡Bienvenida a casa, Meiga», ha escrito junto a su nueva mascota, un caniche toy, también conocido como poodle toy, que ha dejado prendada a la periodista: «Mi cara de: voy a morir de amor al conocerla».

Para el nuevo miembro del clan que seguro se convierte en la mejor amiga de sus hijos -ya que es una hembra-, le han puesto de nombre Meiga, que tiene origen gallego. Las meigas, conocidas popularmente con las brujas de Galicia, son unas figuras en el folclore de esta tierra y que pueden ser buenas o malas.

Según las creencias, las «meigas buenas, también conocidas como curandeiras o sabias, son mujeres que utilizan su conocimiento de las hierbas y la naturaleza para curar enfermedades y ayudar a la comunidad. Por otro lado, las meigas malas, o meigas chuchonas, son asociadas con la magia negra y actos malévolos, como maleficios y hechizos», señalan en Galicia Travel, donde explican su significado.

Según desliza esta web, «en la cultura gallega, se cree que las meigas poseen poderes sobrenaturales y la capacidad de influir en el destino de las personas. Para protegerse de sus malas intenciones, los gallegos emplean diversos amuletos y rituales, como las herbas de San Xoán (hierbas recogidas en la noche de San Juan) y la famosa queimada, una bebida alcohólica que se consume en una ceremonia especial para ahuyentar a los malos espíritus».

Lo cierto es que a la hora de escoger nombres, al igual que ocurrió con su hijo Luca -que surgió de la unión de luz y camino, dos palabras que han estado muy presentes en la relación de Patricia y Christian-, para su primera mascota en común han optado por un nombre de origen gallego, de donde procede Pardo.