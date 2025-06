Todo comenzó con una invitación al Palacio Real. Lo que pretendía ser un acto institucional sobrio para conmemorar el 40.º aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas se ha convertido en el enésimo culebrón digital made in Spain. Esta vez, con la Casa Real como escenario y dos protagonistas inesperadas: Patricia Fedez y Patriwhitehouse, dos influencers con el mismo nombre real, caminos muy distintos y ahora, una controversia común.

La celebración tuvo lugar el pasado jueves 12 de junio. Bajo los fastos del Palacio Real y con la presencia del Rey Felipe VI, Pedro Sánchez, ministros, autoridades europeas como António Costa y figuras destacadas del mundo de la cultura y el espectáculo, se conmemoraba una fecha clave en la historia reciente del país: cuatro décadas desde que España firmó su entrada en el proyecto europeo. Entre los invitados, además de los rostros habituales, hubo una cuidada selección de jóvenes representantes de la sociedad civil, incluyendo creadores de contenido que, desde sus redes, abordan cuestiones vinculadas con Europa, la cultura o la sostenibilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Fernández 🌙 (@patriciafedez)

Ahí es donde entra Patricia Fernández Arroyo, más conocida como @patriwhitehouse, influencer de lifestyle, hogar y moda con millones de seguidores. Compartió su experiencia en Instagram como un momento «emocionante e inolvidable», posó con un vestido de firma, agradeció la invitación y explicó que se había sentido «honrada» de estar en un acto de esa magnitud. Hasta ahí, todo normal. O eso parecía. Porque días después, otra Patricia Fernández, la divulgadora de derechos humanos y temas europeos conocida en redes como @patriciafedez, rompía su silencio para denunciar públicamente que esa invitación estaba dirigida en realidad a ella. Según explicó en un vídeo, fue alertada por seguidores al ver que otra persona, con su mismo nombre, aparecía en el acto representando un perfil profesional que, según ella, no le correspondía. Aportó más tarde que, tras consultar con la organización del evento, le confirmaron que se trataba de una confusión.

Así, lo que parecía una anécdota ha derivado ahra en una tormenta perfecta. La divulgadora, con un enfoque más académico y político, ha expresado su enfado ante lo que considera un agravio profesional. «No se trata de envidias ni egos. Es una cuestión de rigor. Nosotras, las que trabajamos cada día con informes, artículos y participación en foros europeos, no estamos en esos espacios por likes, sino por contenido», ha explicado en sus redes. La joven asegura que su perfil había sido el seleccionado para representar a una nueva generación de comunicadores especializados en UE y derechos humanos, y que, al no recibir la confirmación oficial, asumió que finalmente no se había contado con ella.

El comunicado de la ‘otra’ Patricia Fernández sobre su asistencia al acto. (Foto: @patriciawhitehouse)

Por su parte, Patriwhitehouse ha defendido su participación en el evento con firmeza. Ha explicado que la invitación fue enviada a su nombre completo, que proporcionó su documentación a su llegada al Palacio Real, y que desde la organización no se le advirtió en ningún momento de ningún error. En su versión, también ha creado contenido relacionado con Europa, y considera injusto que se ponga en duda su legitimidad para estar allí. «No me colé. Fui invitada. Validaron mi DNI y me hicieron sentir bienvenida», ha escrito en un comunicado en Instagram.

Ambas Patricias coinciden en algo: ninguna ha actuado de mala fe. Pero también está claro que comparten poco más que el nombre. Mientras una se mueve en circuitos institucionales y académicos, la otra capitaliza la cercanía y estética del lifestyle. Por el momento, desde el entorno de la Casa Real no ha habido declaraciones públicas al respecto. No obstante, fuentes cercanas a la organización indican que se trata de un error administrativo sin mayor trascendencia, que no pone en entredicho el desarrollo del acto ni el protocolo general del evento. Aun así, el incidente ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la profesionalización del contenido digital, el valor del trabajo divulgativo y la creciente relevancia de la identidad online en espacios oficiales.