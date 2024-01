Georgina Rodríguez sopló las velas de su treinta cumpleaños el pasado día 27 de enero. Y lo hizo, como no podía ser de otra forma, rodeada de lujos. La natural de Jaca celebró su día en Las islas Maldivas, hasta donde se desplazaron sus familiares y amigos más cercanos. Prueba de ello son las últimas imágenes que la empresaria ha compartido con sus más de cincuenta y seis millones de seguidores en Instagram. «Bendecida, felices 30», ha escrito.

En el país tropical en el océano Índico que abarca 26 atolones con forma de anillos, Georgina y su entorno se ha alojado en Joali Maldives, un complejo hotelero al alcance de muy pocos, que cuenta con hasta setenta y tres habitaciones, y piscina privada con vistas al mar. «Joali ofrece dos islas espectaculares en las Maldivas, ubicadas en un paisaje de ensueño de lagunas relucientes, arenas de marfil y palmeras exuberantes. Nuestras villas privadas de playa ofrecen acceso directo a la playa, mientras que nuestras villas privadas de agua están rodeadas de aguas cristalinas y ofrecen acceso directo a la laguna», se puede leer en la página web del lugar, que especifica que sus instalaciones se encuentran entre la isla Muravandhoo, en el atolón Raa en el extremo norte de las Maldivas; y la isla Bodufushi.

En una de las dos islas, sea como fuere, la protagonista de Soy Georgina habría alquilado un apartamento tipo dúplex para ocho personas, de más de 1.200 m²; cuyo precio por noche superaría los 30.000 euros, según apuntó, recientemente, el programa Socialité, en Telecinco. Una cifra que la influencer, de acuerdo a la información del citado programa -aunque con rumores sobrevolando que apuntan a un viaje con fines publicitarios-, habría asumido en su totalidad, haciéndose así cargo de sus gastos, los de sus hijos, y también los del resto de invitados.

Cristiano Ronaldo, el gran ausente en el cumpleaños de Georgina

El gran ausente en la celebración del treinta cumpleaños de Georgina fue, sin duda, Cristiano Ronaldo. En una de las instantáneas antes mencionada, Georgina posa con algunos de sus hijos, su hermana, Ivana Rodríguez, y varios integrantes de su grupo de amigos; pero no hay ni rastro del ex jugador del Real Madrid ¿Por qué?

El jugador de futbol está recuperándose de una lesión que él mismo reveló hace escasos días. «En el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira», manifestó el portugués en alusión a la travesía de su actual equipo por tierras chinas. Tras las palabras del astro, varios medios de comunicación árabes y chinos, se hicieron eco de que Cristiano Ronaldo experimentaría una lesión muscular leve en el gemelo izquierdo, ocurrido durante un entrenamiento, lo que resultó en su exclusión.

Pese a no haberse desplazado hasta Las islas Malvidas, Cristiano Ronaldo quiso tener un detalle con Georgina por su cumpleaños. El futbolista, a juzgar por las fotografías que ha compartido la influencer con los usuarios en la red, le envió a su novia un ramo de flores. Asimismo, le dedicó unas emotivas palabras en forma de vídeo.