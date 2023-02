De Chenoa a Sara Carbonero: cinco parejas de famosos que probablemente no recordabas

Aunque en ocasiones hemos podido llegar a creer que sabemos todo sobre la vida de un famoso, lo cierto es que hay muchos datos que, ya sea por el paso del tiempo o por otros motivos, se nos terminan escapando. La vida sentimental de los rostros conocidos suele ser uno de los temas de mayor interés para sus seguidores, aunque lo cierto es que muchos de ellos en ocasiones olvidan que sus ídolos han compartido una parte de su vida con algunas personas que probablemente no han llegado ni a imaginar. Es por ello que en LOOK hemos hecho una recopilación de aquellas celebrities que han protagonizado romances completamente inesperados.

No cabe duda de que la pareja más sonada de Chenoa fue David Bisbal y posteriormente su actual marido, Miguel Sánchez Encinas, lo cierto es que la ex concursante de Operación Triunfo también abrió su corazón a nada más y nada menos que Álex González, con quien mantuvo una relación durante un año y a día de hoy sigue gozando de una muy buena relación, aunque no fue así en las semanas posteriores a su ruptura, habiendo enterrado el hacha de guerra posteriormente.

Pese a que Sergio Ramos lleva más de una década junto a Pilar Rubio, habiendo puesto el broche de oro a su historia de amor con su boda y cuatro hijos en común, lo cierto es que la colaboradora no ha sido la única mujer que ha pasado por la vida del futbolista del Paris Saint Germain. Antes de que la de Torrejón llegara al corazón del andaluz lo hizo Lara Álvarez, protagonizando junto al deportista un noviazgo de poco más de un año de duración que no cuajó lo suficiente, razón por la que la que fuera presentadora de Supervivientes volvió a probar suerte en este ámbito de la mano de Fernando Alonso durante un año y medio, siendo el piloto su pareja conocida más estable y sonada de los últimos tiempos.

Por otro lado, aunque Mario Casas ha protagonizado romances con famosas de la talla de Blanca Suárez o Déborah François, cabe destacar que en torno a 2009, el protagonista de El Practicante entabló una relación sentimental con Amaia Salamanca con la mayor de las ilusiones. No obstante, esta energía entre ellos no duró mucho, tan solo un año, y ahora ella goza de una vida junto a Rosauro Varo inmersa en una familia numerosa.

Recordar la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2010 de Sudáfrica significa pensar también en el romántico beso de Iker Casillas y Sara Carbonero. Pero lo cierto es que ese no ha sido el primer ni único novio de la entonces presentadora de la sección de deportes de Telecinco, habiendo pasado antes por su vida el emblemático maestro de ceremonias de La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, estando tan solo juntos unos meses hasta que apareció en la vida de la comunicadora el entonces portero de la Selección Española.