Paloma Cuevas rompe con su perfil bajo para acompañar a Marián Camino

El pasado 1 de octubre numerosos rostros conocidos del país se reunieron en una misa en Madrid para rendir homenaje a Paco Camino, fallecido hace tan solo unos meses a los 84 años. Entre los asistentes que no han querido perderse el último adiós al diestro, ha destacado el nombre de muchas personalidades que no suelen dejarse ver habitualmente delante de las cámaras, como es el caso de Paloma Cuevas. La diseñadora ha optado por mantener un perfil bajo de cara a la esfera pública desde que se conoció su relación con Luis Miguel. Sin embargo, debido a la gran amistad que mantiene con Marián Camino (hija del torero), no ha dudado en transmitirle su apoyo en estos difíciles momentos, reapareciendo públicamente después de mucho tiempo sin hacerlo.

Paloma Cuevas y Cristina Yanes en la misa homenaje a Paco Camino en Madrid. (Foto: Gtres)

Con una gran sonrisa en el rostro, Paloma Cuevas llegó al enclave religioso junto a la joyera Cristina Yanes. Una vez terminó la ceremonia, salió del brazo de Marián, íntima amiga a la que considera como una «hermana», tal y como confesaba en ese mismo momento. Sin querer entrar en mayores detalles, Paloma agradecía a la prensa su trato y decidía no contestar ningún tipo de pregunta sobre su vida personal. Los reporteros insistieron en hablar sobre los rumores que señalan que se habría casado en secreto con el intérprete La chica del bikini azul, pero Paloma optó por el más absoluto silencio ante estas cuestiones.

Paloma Cuevas y Marián Camino en la misa homenaje a Paco Camino en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque no habló en exceso, esta última aparición de Paloma Cuevas supone una inesperada ruptura con su eterna discreción. Y es que en los últimos meses, la presencia de la empresaria en eventos públicos ha sido prácticamente nula. A juzgar por sus últimos pasos, evitar por completo ser el centro de todas las miradas ha sido su objetivo principal. Objetivo que, sin duda alguna, ha conseguido, incluso acompañando a su nuevo amor a sus conciertos alrededor del mundo. Y es que en todos ellos se ha mantenido en un segundo plano, tal y como desveló Susanna Griso: «Se queda en el backstage, ya sabéis que ella es muy discreta. Ha ido a muchísimos conciertos, me ha dicho que ha ido a 150. Pero se queda ahí detrás», explicaba la periodista.

Su tranquilo y hermético cumpleaños

Estas últimas imágenes de Paloma han trascendido tan solo unas semanas después de que LOOK sacara a la luz cómo había pasado su 52º cumpleaños. Y es que después de haber disfrutado de un ajetreado verano viajando junto a Luis Miguel con su tour, Cuevas decidió soplar las velas junto a sus padres y sus dos hijas. La gran incógnita es si el cantante pudo estar al lado de su novia durante la especial velada. Aunque la fecha no coincidía con ninguno de sus conciertos, lo cierto es que no se tiene ningún tipo de información que confirme o desmienta su presencia.