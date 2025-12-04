Óscar Casas, entre el amor y la ambición: así vive el actor su momento más estable

Esta noche, El Hormiguero cierra su primera semana de diciembre con una visita muy especial: la de Óscar Casas, uno de los talentos jóvenes más sólidos, carismáticos y versátiles del panorama audiovisual español. Con tan solo 27 años, el actor barcelonés acumula más de dos décadas de trayectoria, una filmografía diversa en cine y televisión y un presente profesional que atraviesa uno de sus momentos más dulces. Su presencia en el programa llega envuelta de expectación, no solo por la energía que siempre aporta en el plató de Pablo Motos, sino también por los proyectos que estrena y el crecimiento personal y artístico que ha marcado su camino en los últimos años.

Óscar Casas llega hoy al programa para presentar Me has robado el corazón, comedia romántica con tintes de road-movie que se estrena mañana, 5 de diciembre, en los cines de toda España. En ella interpreta a Eric, un joven ingeniero cuya vida se descontrola tras verse implicado en un atraco en Madrid y huir hacia Galicia junto a una chica a la que conoce a través de una aplicación de citas. La película combina humor, romance y acción, y supone un nuevo paso en la consolidación de Casas como protagonista de historias que requieren frescura, intensidad y una presencia capaz de conectar con el público joven.

Pero la entrevista de esta noche va mucho más allá del estreno cinematográfico. Es también una oportunidad para repasar la vida profesional de un actor que comenzó su carrera a los siete años y que ha evolucionado con una naturalidad admirable. Óscar debutó en televisión con Abuela de verano, continuó participando en proyectos como 53 días de invierno, El orfanato o Ángeles S.A., y alcanzó gran popularidad como Gabi en Águila Roja. Tras estudiar un tiempo en Irlanda, regresó para protagonizar El sueño de Iván y, más adelante, dar el salto a ficciones juveniles y adultas como Si fueras tú, Cuéntame cómo pasó o Instinto, serie que le valió una nominación a los Premios Feroz.

En los últimos años, Casas ha demostrado una notable madurez interpretativa y una capacidad creciente para sostener personajes complejos. Su colaboración con su hermano Mario en Mi soledad tiene alas, ópera prima del actor como director, supuso un hito personal y profesional. Aquella película confirmó la química creativa entre los hermanos y la solidez de Óscar al frente de proyectos que requieren compromiso emocional, carga dramática y autenticidad.

Más allá de la pantalla, el actor también vive un momento personal especialmente luminoso. Su relación con la cantante Ana Mena, nacida durante el rodaje de Ídolos, se ha consolidado hasta convertirse en una de las parejas más queridas del panorama mediático. Su declaración pública en los premios Glamour Women of the Year, donde recibió el reconocimiento al Hombre del Año, se volvió viral, mostrando a un Óscar emocionado, espontáneo y profundamente enamorado. Esa mezcla de naturalidad y transparencia es uno de los factores que más conectan con su público.

En redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores, Casas comparte su pasión por el surf, su estrecha relación con su familia, con quienes continúa viviendo en El Escorial, y momentos que reflejan una vida sencilla y cercana pese a la fama. Es precisamente ese equilibrio entre éxito profesional e identidad personal lo que lo convierte en uno de los invitados más atractivos para un formato como El Hormiguero: divertido, vital, inquieto y dispuesto siempre a sorprender. La visita de esta noche promete anécdotas del rodaje de Me has robado el corazón, avances sobre sus próximos proyectos, entre ellos el inminente estreno de Ídolos, y reflexiones sobre su evolución en la industria. Óscar Casas regresa al plató en un momento clave de su carrera, mostrando que su talento continúa creciendo al mismo ritmo que su proyección internacional.