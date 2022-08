José Ortega Cano ‘ficha’ por Antena 3 para un programa muy especial

Nuevo paso al frente de José Ortega Cano. En medio de las polémicas por su situación con Ana María Aldón, ahora el diestro emprende un nuevo proyecto profesional. Según se ha confirmado, el torero va a participar en la retransmisión de los encierros de San Sebastián de los Reyes en Antena 3. Unas fiestas que retoman la normalidad después de dos años de pandemia.

Tal como ha trascendido, se trata de una colaboración puntual por parte de José Ortega Cano y, por el momento, no se tiene constancia si de cara al futuro podrá hacer más. No obstante, es un importante paso para el que fuera marido de Rocío Jurado, sobre todo, porque los últimos tiempos no han sido fáciles para él. Es más, la relación del torero y su mujer ha copado titulares, así como horas de contenidos en televisión.

Será este fin de semana cuando tenga lugar la primera de las carreras, en concreto, el 28 de agosto, coincidiendo los festejos de la localidad madrileña. Además de José Ortega Cano, a lo largo de las fiestas también van a intervenir más personalidades destacadas del mundo de la tauromaquia, que serán las encargadas de comentar el desarrollo de los encierros desde un punto de vista experto. Entre las figuras que van a participar se encuentran el torero Cayetano Rivera, Cristina Sánchez, Pazo Ureña, Juan Ramón Lucas, Chapu Apaolaza y Rubén Amor.

Según se ha podido saber, el grupo Atresmedia tiene previsto hacer una cobertura completa de los festejos patronales de la localidad en la que se encuentra su sede y que, además, está a poca distancia de la residencia de Ortega Cano. De hecho, es muy habitual ver al diestro y a su familia por las calles de San Sebastián de los Reyes haciendo gestiones.

Los encierros se van a celebrar entre el 28 de agosto hasta el 4 de septiembre y son los más importantes de España después de los de San Fermín en Pamplona. Además, en esta ocasión, las fiestas tienen un matiz importante, al ser la primera vez en los dos últimos años en la que puede celebrarse sin restricciones y con total normalidad.

No es la primera vez que Atresmedia lleva a cabo una cobertura completa del evento, sino que se trata de una cita que ocupa un lugar destacado en su parrilla desde el año 2004. La cadena realizará un seguimiento continuo de los principales encierros matinales, a partir de las 10:50 de la mañana, de lunes a viernes. Se concentrará en la franja del programa Espejo Público. De hecho, en los años anteriores, la cobertura ha generado un importante interés entre los espectadores.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la participación de José Ortega Cano o del resto de especialistas, aunque sí se sabe que será Javier Gallego el responsable de narrar los encierros y la periodista Beatriz Solano estará a pie de calle en distintos puntos del recorrido.