Ana María Aldón da portazo a su familia en su ‘vuelta a casa’

No hay duda de que Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Desde que Ortega Cano irrumpió en directo en Ya son las ocho para pedir a su esposa y a su hija que dejaran de hablar de él en televisión, la diseñadora optaba por poner tierra de por medio con el torero, hasta el punto de protagonizar alguna que otra escapada a Cádiz en soledad con la que evidenciaba que su relación estaba atravesando una crisis. Una teoría que cobra más sentido con el último testimonio que la exconcursante de Supervivientes daba en Ya es verano.

Después de haber hablado largo y tendido sobre el punto de su vida en el que se encuentra, la esposa del diestro ha sido captada por las cámaras de Gtres poniendo rumbo a casa. Ataviada con un mono largo en color verde y escote a pico y cogiendo dos maletas y una pequeña bolsa de mano, Ana María abandonaba la capital para dar comienzo a la recta final del verano, aunque eso sí, tapando parte de su rostro con unas amplias gafas de sol que no dejaban ver la mirada de la diseñadora, probablemente entristecida por todo lo que está sucediendo a su alrededor.

De esta manera, queda claro que Aldón sigue ocultando su actual semblante a la prensa, ya sea por malestar o simplemente por desgana de dar más explicaciones de las que ha dado en distintos platós de televisión. La última de ellas tenía lugar durante el pasado domingo, 21 de agosto, cuando se estrenaba como colaboradora del programa de los fines de semana de Telecinco armándose de valor y confesando a Verónica Dulanto su estado de ánimo: “Estoy sorprendida, pero fuerte. Estoy preparada, todos han hablado de mí y ahora me toca a mí”, comenzaba diciendo, para después ahondar más en que, durante estos últimos meses “ha perdido los nervios”, y que, sea como sea el futuro sentimental que les depare a ella y Ortega Cano, siempre contarán con un vínculo, que no es otro que su hijo: “Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Ese es un vínculo que no se va a romper nunca”, confirmaba, admitiendo también que no han puesto sobre la mesa la separación: “Nosotros no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio”, zanjaba, priorizando en el bienestar de su hijo.

Sea como fuere, con quien Ana María no guarda una muy buena relación es con Gloria Camila. De hecho, la diseñadora confesaba que la discusión que se filtró entre ellas el pasado mes de julio era verídica, habiendo tres personas presentes en ese momento: “No voy a entrar en lo que se pudo decir y lo que pudo ocurrir, porque pertenece a la intimidad. En el jardín no fue la discusión y yo me asusté mucho al entrar. No me encontraba como estoy ahora, pasaba de la tristeza más profunda a la ira, era muy difícil equilibrar las emociones”, reconocía, dejando entrever que ya está mucho más recuperada.