De las orquestas al Festival de Cine de Málaga: así ha cambiado la vida de Naiara, ganadora de ‘OT’

Naiara se ha convertido en una de las artistas más aclamadas por el público joven estos últimos meses. Desde que se embarcó en la aventura de hacer el casting para participar en la última edición de Operación Triunfo, la de Zaragoza ha conquistado el corazón de miles de espectadores que no se han despegado de la pequeña pantalla ni un segundo. Una edición que además, se ha convertido en la más vista desde la primera mítica entrega en 2001, cuando Rosa de España brilló con su actuación Melodía Desencadenada. Con el 49% de los votos del público, Naiara se hizo con el primer premio y así ha cambiado su vida desde que abandonó la Academia dirigida por Noemí Galera.

«Estoy todavía en shock», han sido las primeras palabras que Naiara ha dicho a los micrófonos de los periodistas, tras su increíble recibida por los malagueños en el Festival de Cine de Málaga. «Esto es un sueño, tanta gente que nos quiere, es una bendición. Me ha cambiado la vida, estoy sin parar, de ciudad en ciudad, trabajando mucho y, lo más importante, haciendo música», ha continuado expresando, muy emocionada por esta oportunidad que le ha brindado la vida.

Naiara en el ‘photocall’ del Festival de Cine de Málaga/ Gtres

La ganadora de Operación Triunfo 2023 es la mayor de seis hermanos, fue criada por su madre, Ana (quien la tuvo a la edad de 18 años), sus abuelos y sus tíos. A los 17 años, decidió abandonar sus estudios para unirse a la orquesta ‘Nueva Alaska’, donde ha destacado como cantante y bailarina desde entonces. Algunos meses antes de presentarse al casting de OT 2023, lanzó varios temas bajo el nombre artístico de Laéne.

«Viendo todo lo de atrás, me he sorprendido de lo que soy capaz de hacer. Estoy muy contenta, porque creo que me lo he ganado, y eso está bien decirlo. Es bonito saber valorarte y darte el premio a ti misma, reconocer lo que haces. Es que eso a mí me ha costado mucho, ¿sabes?, valorar mi esfuerzo y el trabajo, como que no me he dado ese peso, así que me quedo con eso», ha confesado en una entrevista para la revista Cosmopolitan.

Naiara con el premio de ‘OT’/ Gtres

Una experiencia que más allá de haberle dado 100.000 euros y una popularidad enorme, le ha servido para crecer como persona: «Lo que más me ha gustado es que ha sido en el lugar donde más he podido encontrarme, tanto a nivel personal como profesional. Para mí, ha sido un punto clave en mi vida, y el hecho de haberme encontrado tanto en todos los aspectos, es lo que me llevo de allí. Poder haber sacado a la Naiara más pura… He dado todo de mí, no me quedo con ninguna espinita. Han sido tres meses, que es mucho tiempo, y no siento que me haya guardado nada, he echado todo lo que soy», ha continuado diciendo para la citada revista.

Naiara en la actuación final de ‘OT’/ Gtres

Naiara zanja los rumores que le vinculan sentimentalmente a Lucas

Más allá de prepararse cada semana para dar todo de sí los lunes en la gala, los participantes crean vínculos entre ellos. En esta edición, una de las especulaciones que ha acaparado toda la atención en redes sociales ha sido la relación entre Naiara y Lucas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naiara (@naiara.ot2023)

Según los espectadores, los concursantes se mostraban mucho cariño mutuamente y afirmaban que su relación podría haber atravesado los límites de la amistad. Sin embargo, ya fuera de la Academia más famosa de la televisión, la ganadora de esta edición ha desvelado cómo se encuentra su corazón: «Mi corazón está aquí dentro. Yo soy libre como un ‘pajarillo’. Yo estoy libre como el viento», ha expresado.