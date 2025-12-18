Omar Montes y su coche de estrella que cuesta como una casa

Omar Montes vuelve a estar en boca de todos, una fama que él nunca ha rehuido, y que ahora le llega por su relación de amistad con Ilia Topuria y los problemas del peleador. Sin querer posicionarse, el cantante también es noticia por haber sido sancionado en la vía pública al aparcar su extravagante coche en una plaza para personas con movilidad reducida.

Resulta casi imposible que su flamante capricho pase desapercibido. Se trata del Mercedes AMG- G 63, un bólido fabricado en 2020 y cuyo valor de serie supera los 200.000 euros. El de Omar es todavía más caro puesto que le ha incorporado importantes mejoras como unas llantas de 24 pulgadas, ha renovado el color con un vinilo en oro rosa cromado; la iluminación ambiental interior y ha añadido un techo estrellado con más de 1.250 puntos de luz, así como un paquete de rendimiento mayor gracias a Brabus.

Unos cambios que elevan su valor hasta pasados los 250.000 euros. Desglosado, el vinilo para modificar su color es más de 3.000, el doble que en un turismo convencional. Del mismo modo, Omar Montes ha pagado otros 2.000 por levantar la cabeza y admirar un cielo de estrellas.

Este coche monta un motor biturbo V8 de cuatro litros con una potencia de 585 CV y acelera de 0 a 100 en 4,5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 220 km/h, autolimitada por normativa europea ya que es un coche muy pesado y poco aerodinámico. Su consumo medio se dispara hasta los 14,7 l/100 km, un detalle menor para quien esté dispuesto a desembolsar cientos de miles de euros.

@eperformancelaf 💣💥OMAR MONTES nos trae su Mercedes Clase G ‼️ Y este es el resultado después de haber personalizado por completo su G Wagon, y dejar su coche tal como el quería. Muchas gracias por la visita @omarmontes ♬ sonido original – ePerformance

El artista de Pan Bendito adquirió su bólido hace tiempo, pero no fue hasta hace unos meses cuando acudió a su taller de confianza para personalizarlo con el paquete Brabus e implementarle un mayor rendimiento técnico y un nuevo aspecto.

¿Qué es Brabus?

Se trata del último rebuzno en la adquisición de coches de lujo, proveniente de Estados Unidos. Brabus es una empresa alemana de tuning de alto rendimiento, mundialmente famosa por transformar vehículos Mercedes-Benz, Smart y Maybach en máquinas exclusivas y ultra-potentes, ofreciendo desde mejoras estéticas (bodykits, llantas) hasta modificaciones mecánicas profundas para maximizar la potencia y velocidad, y es reconocida por batir récords mundiales en velocidad para berlinas legales.

Brabus coge modelos de Mercedes-Benz y los mejora con motores personalizados (como V12 de 850 CV o 900 CV), sistemas de escape avanzados y suspensiones mejoradas, lo que justifica un precio superior. Además, la marca garantiza que la personalización es personalizada al 100 % en cada vehículo con mejoras de rendimiento, tecnología y lujo, lo que incrementa significativamente el coste inicial y su valor inherente.

El coche actual de Omar Montes. (Fotos: Gtres)

En el caso de Omar Montes, por ejemplo, incorpora el logotipo de la «B» mayúscula estilizada sustituyendo a la estrella de Mercedes en la parrilla delantera del coche.

A pesar de llevar en cadena de producción 40 años, el modelo que conduce Omar es uno de los mayores objetos de deseo de las celebrities, sobre todo al otro lado del charco. Famosos como Karol G, Justin Bieber u Ozuna, entre otros, lo tienen en sus garajes. Además de su exclusividad, se trata de un coche que no tributa como turismo, sino como vehículo pesado, ya que pesa más de dos toneladas y media algo que permite a sus propietarios desgravarse de él mediante empresas.

El otro coche de Omar Montes

El gusto de Omar Montes por los Mercedes-Benz de alta gama no es nuevo. Antes de este último, el ex de Chabelita se paseaba por las calles de Madrid con otro lujoso coche: Mercedes CLA deportivo que inicialmente se compró de color blanco, pero unos meses después decidió transformarlo en dorado.

Mercedes CLA deportivo de Omar. (Foto: Gtres)

Unos gustos caros que Omar puede permitirse gracias a su imponente patrimonio, que según las estimaciones de sus ingresos, supera el millón de euros. Eso sí, él dejó claro que seguirá tributando en el país que lo ha reconocido como icono: «Yo podía haberme ido a Andorra o Dubái, pero yo me quedo en España. Estoy muy a gusto. ¿Tengo que pagar los impuestos? Pues es verdad, pero una está contribuyendo a las mejoras de las cosas», le reconoció a Calleja.