El pasado jueves 1 de mayo, Olga Moreno se convirtió en colaboradora de Fiesta, programa presentado por Emma García. Tras su estreno y en las sucesivas intervenciones, la ex pareja de Antonio David Flores ha querido responder a la que ha sido su íntima amiga y defensora de Supervivientes, Ana Luque. Olga ha admitido que «no quiere amigas así a su lado» y le hecha en cara a que, durante su peor momento, estuviera criticándola por los platós de televisión: «Me ha dolido muchísimo». Ese es el auténtico motivo de su ruptura.

El paso de Moreno por Honduras contó con Luque como principal apoyo, luego Ana hizo lo propio y también se embarcó en la misma aventura, pero Olga ya estaba apartada de la cadena y del mundo televisivo por las desavenencias con ciertos personajes y el veto que le había supuesto estar al lado del ex de Rocío Carrasco.

Por este motivo, la malagueña no fue la defensora de su amiga y en su lugar acudió otra persona del círculo cercano de ambas. Tras la expulsión de Ana Luque de los Cayos Cochinos, esta puso en duda su relación con Olga Moreno y cuestionó por qué no había realizado una defensa a ultranza igual que había hecho ella. Unas informaciones que Olga no ha dudado en rebatir, echando en cara a su ya ex aliada que no dudó en hablar de ella en la televisión durante los peores tres años de su vida y que, después de cenar juntas, dio una entrevista en Lecturas hablando de sus desavenencias. Unas cuestiones que podían haber hablado entre ellas para solucionarlas en la intimidad. Con el fin de intentar solventar este conflicto, la producción de Fiesta ha conectado por teléfono con la otra protagonista y se han enzarzado en un cruce de acusaciones.

Olga Moreno en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Tras su salida del reality de supervivencia en el 2021, el mundo de la ganadora se vino abajo. Al estreno del documental de Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva se le sumó posteriormente la ruptura con el padre de su hija. A lo largo de los tres años que su amiga ha sido colaboradora de Fiesta, Moreno no se ha pronunciado y ha querido dejar clara su postura: «Siempre me he mantenido al margen, nunca he hablado mal de ti, no he querido hacerte daño».

Otro de los motivos de la ruptura

Unas camisetas fueron las culpables de que la guerra entre las supervivientes se avivara. El grupo de amigas, del que ambas formaban parte, diseñó unas prendas para pedir el voto de salvación para Ana Luque mientras duró su paso por Honduras. Durante una jornada playera, una de las integrantes le ofreció una a Olga y esta no descartó en ningún momento en brindar su apoyo: «No compre una, sino tres y nadie me obligó». Unas informaciones que chocaban con las que tenía la otra parte, que era desconocedora de que su ex amiga había contribuido a su defensa con la compra del merchandising.

Olga Moreno en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Ana Luque, que no se encontraba bien, ha decidido cortar la llamada: «Estoy muy nerviosa». Una discusión que Emma García, la presentadora del formato, ha cortado también de manera tajante: «No hace falta que os esforcéis, si no sois compatibles y no podéis ser amigas, pues ya está», queriendo dejar claro que es evidente que los caminos de ambas siguen mejor por separado.