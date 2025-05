Nuria Roca ha mostrado su postura sobre el feminismo y la desigualdad. La comunicadora ha sido clara y ha puesto de manifiesto que al igual que hay «hombres cromañones», también hay «mujeres muy zopencas». Si por algo se caracteriza la periodista es por ser todo un libro abierto a la hora de pronunciarse sobre según qué asuntos de la actualidad e interés social y es por ello que ahora ha dado su punto de vista sobre este debate.

La postura de Nuria Roca sobre el feminismo del siglo XXI

Nuria Roca es una de las presentadoras más reputadas y reconocidas de la televisión. A lo largo de su trayectoria ha cosechado numerosos éxitos profesionales que la convierten en referente para muchos aspirantes a comunicadores. Una de sus cualidades parte de su sinceridad y honestidad a la hora de hablar sobre el panorama social y ahora se ha pronunciado sobre lo que opina sobre el feminismo actual.

Nuria Roca. (FOTO: GTRES)

«Está muy bien generalizar, pero yo conozco a mujeres muy talentosas y mujeres que no lo son. Y lo mismo en los hombres. Cuando queremos como colectivo apropiarnos de una forma no me gusta, me gusta personalizar en las personas, son cosas individuales. La cuestión de genero no me gusta, aún así no me gusta cuando exista igualdad. Es verdad que la igualdad real no existe y que la lucha feminista es fundamental hasta que consigamos la igualdad en todo, salario, reconocimiento, oportunidades», ha comenzado diciendo en el podcast de Vicky Martín Berrocal, al que ha acudido como invitada.

Además, la mujer del Juan del Val ha querido dar un paso más allá y justificar su postura. Según Roca, tras la afirmación de Vicky de que todas las mujeres «lo valen», «por el hecho de ser mujer no eres mejor, ni tienes más valía». De hecho, considera que esto puede generar «un conflicto» ya que la periodista conoce «a mujeres muy bordes, muy zopencas», al igual que «a hombres muy cromañones y muy terribles»

¿Tiene una relación abierta con Juan del Val?

Desde hace casi tres décadas que Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más queridas de la televisión. A pesar del tiempo que llevan juntos, la realidad es que la chispa y la ilusión entre ellos no se ha apagado y, de hecho, la presentadora ha comentado que a día de hoy sigue poniéndose nerviosa cuando se va a cenar con su marido.

En los últimos años, el matrimonio de comunicadores ha sido noticia por su relación ya que en una ocasión dieron a entender que eran una pareja abierta. Sin embargo, Nuria ha negado la mayor y ha querido explicar a lo que se refieren tanto su marido como ella cuando hablan sobre este asunto.

Nuria Roca junto a su marido, Juan del Val. (FOTO: GTRES)

«Yo entiendo una relación abierta porque no esta cerrada, ninguna relación esta cerrada, tu tienes el compromiso que tu quieras adquirir con tu pareja, las parejas se cruzan, las personas se cruzan… Esto lo escribí en uno de mis libros, tú no te enamoras más o menos… Te enamoras antes o después, dependiendo de quien se cruce en tu camino. Si tú tienes una relación en la que estas satisfecho y estas contento, ¿quieres tener otra relación? Yo no, pero yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, jamás lo he sabido y ese carácter de provisionalidad que he tenido desde la primera semana de relación con Juan lo sigo teniendo 27 años después», ha comenzado diciendo.

Además, ha zanjado qué ocurriría si hubiera una deslealtad en su matrimonio: «El día que a mí o a Juan se le cruce alguien o decida que no quiere estar conmigo diré, «qué suerte he tenido de poder estar todo este tiempo», ya está, pero se acaba. Para mí -igual es porque vengo de padres divorciados- una ruptura no es un fracaso, es una etapa. Las relaciones no son cerradas, tú la tienes más o menos abierta dependiendo de lo que tú quieras. Otra cosa es que yo explique públicamente qué hago o dejo de hacer en mi relación, que no lo he hecho jamás, pero nadie tiene una relación más o menos abierta que la mía sin saberlo».