Juan del Val y Nuria Roca son uno de los matrimonios más consolidados de la televisión. Su vida personal y los entresijos de su relación siempre han causado un gran interés, así como sus opiniones sobre según que temas. Si por algo se caracterizan los dos es por no tener filtros a la hora de hablar de política o sobre el Gobierno de España, al que han atizado en varias ocasiones. Precisamente, la comunicadora ha concedido una reveladora entrevista en la que ha desvelado el motivo por el que, a pesar de haber criticado la gestión política de nuestro país como ocurrió tras la DANA, nadie sabe a quién vota (ni siquiera su marido).

El motivo por el que Nuria Roca prefiere no contar a quién vota

El éxito de Nuria Roca en su profesión parte de que es una periodista de las que dan su opinión sin tapujos sobre la actualidad social o política. Durante su carrera, ha mostrado su postura como ciudadana sobre las medidas del Gobierno con las que no está de acuerdo e incluso ha criticado la gestión del poder ejecutivo de nuestro país.

Juan Del Val con Nuria Roca en los toros. (FOTO: GTRES)

Hace justo un año, cuando Pedro Sánchez decidió valorar durante cinco días de reflexión hasta que punto merecía la pena continuar en su puesto, Roca no dudó en pronunciarse sobre ello y dejar clara su postura con respecto al actual Presidente de España. «Yo creía que iba a dimitir porque se suceden una serie de acontecimientos que me llevan a un lugar lógico, cuando tú aplicas la lógica te puedes equivocar y, en este caso, con un personaje como Sánchez, que tampoco obedece a la lógica, a mí me ha sorprendido. Independientemente de los colores o la opinión que tú tengas, de la ideología que tengas o a quien seas más o menos afín, sí que ha sucedido algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y si estos días de reflexión, suyas, porque el resto tendremos que empezar a reflexionar ahora, si después de estos días de reflexión y de esta decisión se sucede algo positivo, a mí me parece bien empleado, si se rebaja el tono político», dijo en un coloquio a los alumnos de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Mientras que su marido, Juan del Val, ha dicho varias veces que no está de acuerdo con las políticas de algunos partidos políticos (de los que inclusive ha dicho su nombre), Nuria Roca en ese aspecto prefiere no decir a quién vota, tal y como ha desvelado en el podcast Ac2ality: «No te voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y porque hay gente que en la esfera pública y en la esfera privada deben quedar en la intimidad, incluso de la pareja(…). Es más, hay veces que no sé ni lo que ha votado Juan, y Juan no sabe lo que he votado yo».

Nuria Roca en un evento. FOTO: (GTRES)

La periodista, en el podcast mencionado, sí que ha reconocido que «hay veces que ha votado en blanco» ya que no le convencía ninguna de las propuestas de los partidos políticos españoles que se presentan a las elecciones: «Ha sido mi pequeña forma de protestar. Creo que hay cosas que pertenecen al ámbito privado y hay de ciertos temas que no hablaré nunca».