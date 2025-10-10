Nieves Herrero desvela el posible motivo del fracaso editorial de Mar Flores: "Lo hemos machacado"

El pasado 10 de septiembre, Mar Flores revolucionó la crónica social de nuestro país tras sacar a la venta sus memorias. Bajo el título Mar en calma, la modelo narra en 256 páginas los episodios que más han marcado su vida, abriéndose como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, a pesar de sacar a la luz exclusivos testimonios, lo cierto es que la modelo no ha conseguido unos resultados comerciales beneficiosos. De hecho, Luis Pliego ha asegurado en el programa El tiempo justo que el proyecto literario ha sido «una ruina absoluta». «Ha vendido una cifra de 2.700 ejemplares y actualmente ocupa el puesto 590 de los libros más vendidos de Amazon», añadía.

Como no podía ser de otra manera, estos datos han puesto en jaque la autobiografía que lleva acaparando titulares varias semanas. Es por ello por lo que algunos rostros conocidos ya se han atrevido a pronunciarse sobre este fracaso. Sin ir más lejos, Nieves Herrero, una de las periodistas más consolidadas de nuestro país, ha analizado cuál ha podido ser el problema que ha derivado en un volumen de ventas reducido.

«Yo creo que hay veces que hay libros que no tienen mucho foco mediático y son un éxito. Luego hay otros que a lo mejor tienen muchísima atención mediática y se convierten en un fuego artificial que de repente se deshace», comenzaba a decir. Centrándose en el caso de Mar Flores, Herrero destacaba que una de las cosas que, tal vez, haya podido influir es que los periodistas «han contado su interior». «Como lo hemos contado, a lo mejor de alguna manera, pues lo hemos machacado. Pero nunca se sabe, porque a veces hablar mucho de un libro te invita a comprarlo», explicaba.

No obstante, la periodista aseguraba que no tenía ni idea de por qué las ventas de Mar en calma se habían paralizado, señalando que cuando ella se lo compró, se llevó el último que quedaba en la librería. «El mercado editorial es muy difícil. Lo importante es que la gente se acerque a los libros y compre, porque hay mucho trabajo detrás», comentaba.

Más allá de Mar Flores, en los próximos meses se espera la llegada de otras memorias como las de Isabel Preysler, las cuales Nieves Herrero no piensa perderse. «Yo creo que todo lo que haga Isabel tiene interés. Pero también me interesan mucho las memorias del Rey Juan Carlos y me interesa todavía más el libro que está por llegar de Carlos Herrera. Yo creo que sí, que los personajes están dispuestos a hablar. Y qué nos puede gustar más a los periodistas que los personajes que han estado callados muchos años hablen ahora. Yo espero todas con mucho interés», concluía.