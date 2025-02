Ni ‘fairy cut’ ni ‘boho’: el nuevo corte de pelo que rejuvenece a las mujeres a partir de los 50 años

Hay un nuevo corte de pelo que rejuvenece a las mujeres a partir de los 50 años que debemos tener en mente. La edad es sólo un número, pero cambia mucho cuidarse o no hacerlo, tener claros algunos elementos que podemos poner en práctica y otros que no. Lo que acabamos necesitando es hacer realidad estas transformaciones que quizás hasta ahora no pensábamos que podrían ser tan importantes. Un corte de pelo marca una nueva era que puede ser fundamental.

Todas necesitamos ese corte que encaje con la persona que somos en este momento, dar un paso más en un cambio que seguramente podremos empezar a tener en cuenta y que puede convertirse en una nueva realidad. Los expertos son los que deben aconsejarnos. Nuestro peluquero o peluquera de referencia es quien mejor conoce ese pelo que queremos cortar o teñir, por lo que, debemos empezar a tener en cuenta todo lo que nos ofrece este elemento. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de plantearse un buen corte de pelo para entrar en una estación que puede darnos más de una alegría.

Ni boho ni fairy cut

View this post on Instagram A post shared by Modas Perruquers (@modasperruquers1)

Hay varios tipos de cortes de pelo que podemos poner en práctica, desde los más básicos, hasta los más complejos, pero todos y cada uno de ellos, pueden acabar de darnos algunas novedades destacadas. Unos cambios que en cierta manera se convertirán en una nueva realidad.

Al final lo que queremos con el corte, es cambiar por completo. Dejar lo que éramos antes, sentirnos más guapas, fuertes y encontrar en el pelo una forma de expresar nuestro mundo interior. Con el cambio de estación acabamos necesitando ese corte de pelo que quizás nos dará más de una alegría.

Una situación que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta y que puede acabar siendo la excusa perfecta para dar con ese corte que nos dará más de una sorpresa, la podemos encontrar en este cambio que descubriremos con un peinado de excepción.

Si estás pensando en hacer realidad ese cambio que llevas tiempo esperando. Te proponemos un cambio de look, las nuevas tendencias del cabello pueden ser las que nos acompañarán en estos momentos. Toma nota de un tipo de corte ideal para mujeres de 50 años o de cualquier edad, te quitarás años y es fácil de mantener.

Este es el nuevo corte de pelo que rejuvenece a las mujeres de más de 50 años

View this post on Instagram A post shared by Hair Nature Anna (@hairnatureanna)

El bob invertido o Inverted Bob se ha convertido en un tipo de peinado que nos quita años y además nos permite ganar volumen y estilo. Podremos lucir un pelazo que se caracteriza por tener una serie de capas que van de más cortas a largas en la cara. Un corte ideal para arriesgarse, ganar frescura y sanear el pelo.

Los expertos de Revlon afirman en su blog: «El bob invertido, también conocido como el «bob graduado», presenta cabello más corto en la nuca que se alarga gradualmente hacia el frente, creando un efecto apilado. A diferencia del bob clásico con longitudes pares por todas partes, el bob invertido tiene que ver con los ángulos. Esto añade dimensión y volumen en la parte posterior mientras crea una silueta favorecedora que enmarca la cara».

Este peinado tiene una serie de ventajas que debemos conocer: «A los clientes les encanta este corte por su bajo mantenimiento, idoneidad para múltiples formas de cara y versatilidad en todas las texturas del cabello. El bob invertido se puede diseñar para que sea elegante y suave o relajado y despeinado, lo que lo convierte en un aspecto de moda que es muy adaptable. Los elementos clave del bob invertido incluyen una nuca apilada, capas graduadas y ángulos precisos en la parte delantera. La técnica es importante para este estilo, que requiere ángulos exactos, líneas limpias y simetría para lograr un aspecto pulido y equilibrado».

También nos explican la forma de adaptar este corte a cada tipo de cara que debemos tener en cuenta y marcará la diferencia.

Modificar el bob invertido para que se adapte a diferentes formas de cara es clave.

Caras redondas: Añade longitud en la parte delantera para alargar la cara.

Caras ovaladas: Casi cualquier versión del bob invertido complementará esta forma.

Caras cuadradas: Suaviza los ángulos para equilibrar las fuertes líneas de la mandíbula.

Caras en forma de corazón: Mantenga la longitud cerca de la barbilla para equilibrar una frente más ancha.

Estos ajustes aseguran que el bob mejore las características únicas de cada mujer tenga la edad que tenga. Es cuestión de ponerse en manos de un buen experto del cabello y hacer realidad un corte de pelo que se adaptará a lo que necesitamos.