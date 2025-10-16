Isabel Díaz Ayuso celebrará su 47 años al otro lado del charco. El próximo 17 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid dará una vuelta más sol y no lo hará en su Madrid, ni en su patria querida -como tampoco ha ocurrido en otras ocasiones-. Tampoco soplará las velas en sus tabernas de confianza -la Cervecería El Doble o El Corral de la Morería-. Seguramente este será un cumpleaños muy distinto para la política pues 24 horas antes de su gran día, ha cogido un avión en dirección a Texas, Estados Unidos.

Así será el cumpleaños de Ayuso

Este jueves 16 de octubre, Ayuso ha emprendido un nuevo viaje institucional a Texas. Por quinta vez desde que ostenta su cargo público -ya que también ha visitado por motivos de agenda Nueva York y Miami-, la madrileña ha volado hasta Estados Unidos para atender varios compromisos profesionales. La política estará en los próximos cinco días en Austin, donde mantendrá encuentros con responsables de empresas tecnológicas de la talla de Cloudera, Amazon, Cisco Systems o The Texas University para atraer inversiones a Madrid. Además, también tendrá una reunión con Kirk Watson, alcalde de Austin.

Isabel Díaz Ayuso en Nueva York. (Foto: Redes Sociales)

Un movimiento que suscribe la estrecha relación de este país de Norteamérica y la capital española ya que «es el segundo país inversor en la Comunidad de Madrid con 3.375 millones de euros en 2024, más de la mitad del conjunto de España» que se suma a los 850 millones de euros que invirtió Washington cuando Ayuso llegó a la Puerta del Sol.

Además, líder del Partido Popular también tendrá tiempo para el ocio. La presidenta aprovechará su estancia para asistir al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se celebra este próximo fin de semana en el Circuito de las Américas. Un plan cuanto menos estratégicos para Ayuso pues el Gran Premio de España de 2026 tendrá lugar en Madrid.

Sus cumpleaños fuera de Madrid

No es esta la primera vez que Isabel Díaz Ayuso celebra su cumpleaños fuera de España. En 2023, la política voló hasta la Gran Manzana para presidir la II Gala del Teatro Real en el Lincoln Center de Nueva York.

Entonces, la presidenta quiso rendir homenaje a la moda española al lucir un vestido midi en color rojo con manga larga en crepé con los hombros al descubierto de su diseñadora de cabecera, Vicky Martín Berrocal.

Isabel Díaz Ayuso durante la II Gala del Teatro Real en Nueva York. (Foto: Gtres)

En 2021, también ocurrió que Ayuso sopló las velas fuera de su Madrid. Lo hizo concretamente en Ezcaray y Marqués de Murrieta, en La Rioja. Su espíritu tabernario la llevó a celebrar su 43 cumpleaños en una de las bodegas con más prestigio. Además, en su regreso a la capital y tras degustar las famosas croquetas de El portal de Echaurren, no lo hizo con las manos vacías y sin recibir felicitaciones. Isabel fue sorprendida en una gasolinera en su vuelta a casa con una tarta y cánticos de «cumpleaños feliz» incluidos.