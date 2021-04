Neymar Jr fue el protagonista indiscutible de la noche del martes gracias a su brillante actuación en el partido de cuartos de final de Champions League que el Paris Saint-Germain disputó contra el Bayern de Múnich. Los franceses perdieron el choque pero avanzaron de eliminatoria gracias al valor doble de los goles que consiguieron en la ida. El brasileño fue el mejor de su equipo sobre el césped, realizando regates imposibles, disparos a los postes y siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa alemana. Sin embargo, esto chocó de bruces con su comportamiento ante los micrófonos una vez finalizado el encuentro.

El habilidoso delantero estaba eufórico tras lograr la hazaña de eliminar a uno de los mejores equipos del mundo. Sus gestos de alegría y de liberación de rabia sobre el césped hablaban por sí solos, pero el exceso de entusiasmo le jugó una mala pasada. Cuando le tocó valorar la victoria del PSG ante los medios de comunicación, Neymar pronunció unas palabras un tanto controvertidas.

Cuando le tocó el turno de hablar ante el medio brasileño TNT Sports, el exjugador del Barcelona fue preguntado por la superioridad del Bayern de Múnich en la posesión de balón. Los germanos tuvieron más tiempo el esférico, pero no pudieron traducir esa superioridad en un mayor número de goles que les habría hecho pasar la eliminatoria. La respuesta de Neymar fue algo socarrona y más polémica: «Puedes tener la posesión, le puedes cantar a la mujer toda la noche, que uno viene en cinco minutos y se lleva a su mujer», dijo entre risas.

«Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!». @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G

