Nerea Garmendia desvela la causa que provocó su sordera

Pese a que pueda parecer que los famosos tienen vidas idílicas sin apenas problemas, lo cierto es que la realidad es otra. Así lo desvelaba Nerea Garmendia, que ha hecho de Instagram su blog más personal para contar a sus 111 mil seguidores que padece desde hace años hipoacusia neurosensorial bilateral, una pérdida auditiva que provoca cierta limitación en el oído interno.

En el caso de la actriz vasca, a consecuencia de esta afección su audición disminuyó hasta en un 33%, provocando que pueda escuchar voces pero no entender con exactitud las conversaciones que tienen lugar a su alrededor. Por este motivo, ha sido ahora cuando Nerea ha protagonizado un directo en su Instagram en el que ha explicado con todo lujo de detalles cuál es la causa de su enfermedad, en un intento por romper los “tabúes” y los comentarios equivocados que giran en torno a ciertos problemas como la sordera.

La guipuzcoana comenzó su relato acerca de la pérdida de audición y de cómo comenzó a notar que hacía cierto tiempo que algo no iba bien con respecto a su audición, aunque no fue hasta hace seis o siete años cuando le diagnosticaron la hipoacusia que a día de hoy padece mediante una prueba de audimetría necesaria para participar en el programa Splash: “Ahí me lo detectaron oficialmente”. Por este motivo, Garmendia se puso de inmediato en contacto con su otorrino, quien dio con el por qué de esta repentina disminución auditiva: una medicación que tomó en su día para la epilepsia. Pero, ¿cuál era este fármaco? El experto reveló que el culpable era llamado Depakine 500 mg, ácido valproico. “Al parecer es uno de los efectos secundarios que puede provocar. Luego me cambiaron la medicación a una más suave, porque lo tenía más controlado y puede que eso haya hecho que no perdiera más audición”, explicaba la propia protagonista.

No obstante, este problema tiene una solución y a Nerea se la han proporcionado los Reyes este mismo año. La actriz publicó unas imágenes hace tan solo unos días en las que lucía audífonos y expresaba la emotiva sensación que suponía volver a escuchar todo con claridad: “¡Me han regalado los oídos! Es una pasada, una locura, un privilegio. La primera sensación es como si me pusieran unos altavoces en los oídos. Acojonante”. Y es que teniendo en cuenta los muchos avances tecnológicos que ha habido en este campo a lo largo de los años, la intérprete ha contado que es capaz de controlar a través de una app ciertas minucias como “los agudos o eliminar el sonido de fondo”.

Al haber público su problema y su solución, el objetivo de Garmendia es llegar al máximo número de personas posible para conseguir que la vida del resto también cambie a mejor: “Ser sordo no es una cuestión de edad, es de que no te funcionan los oídos. No entiendo por qué es un tema tabú, como de darte vergüenza… Es importante que nos dejemos de chorradas”, reflexionaba.