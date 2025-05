Después su segunda etapa en Supervivientes, Terelu Campos ha vuelto a España. Tras un largo viaje de regreso, la colaboradora se ha sentado en la primera silla del programa ¡De viernes!. A lo largo de la intervención ha abordado un sinfín de temas que han ocurrido durante su estancia en Honduras. Los audios de Alejandra Rubio insultando a su tía Carmen Borrego, la entrevista de Carlo Costanzia o la de Belén Ro en el mismo plató son algunos de los frentes que se han abierto para ella en su ausencia. Pero lo que más intriga ha generado ha sido el supuesto affaire que habría mantenido en el pasado con su compañero de playa, Álvaro Muñoz Escassi. Algo que no ha tardado en salir a relucir durante la noche. Al igual que desde los Cayos Cochinos, esta no ha querido profundizar en el tema: «Creo que lo justo es que cuando Escassi salga del concurso, nos pongamos de acuerdo».

Unas palabras que no han dudado en rebatir los colaboradores del espacio. Más concretamente, José Antonio León, que ha puesto a la hija de María Teresa Campos en una encrucijada. «¿Crees que él sería capaz de contarlo sin consultar contigo?», ha preguntado. A lo que Terelu, totalmente convencida, ha respondido con un tajante: «Él nunca haría eso». Dejando claro así que, una vez el jinete vuelva a España, ambos mantendrán una conversación para aclarar el rumor y su abordaje en los medios.

Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Pese a esto, la presentadora ha querido dejar alguna que otra píldora acerca de la supuesta aventura: «Yo no he dicho ni sí ni no», ha reflexionado para luego terminar revelando qué reacciones podría desencadenar la realidad de lo que ha sucedido entre ellos: «Os puede sorprender mucho», ha avanzado. Todo esto habría tenido lugar en una época que la comunicadora ha recordado con mucha alegría y felicidad y ha recalcado que estaba soltera y lo único que hacía era «disfrutar de lo que le daba la gana».

Los concursantes de ‘Supervivientes’ en el Oráculo. (Foto: Telecinco)

El supuesto ‘affaire’ de Terelu y Escassi

Todo se desencadenó tras un dardo envenenado de Makoke. La superviviente lanzó una reflexión al aire sobre si Terelu y Álvaro habrían tenido más que palabras en un pasado lejano. Una duda que preguntó directamente al jinete, al que la madre de Alejandra Rubio trató de silenciar por todos los medios. Este presunto encuentro de ambos se destapó durante una conexión en directo en el Oráculo y Sandra Barneda, que conducía el programa, quiso saber más al respecto.

Terelu Campos manda callar a Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Telecinco)

«¿Terelu y tú tuvisteis algo en algún momento de vuestra vida?», ha consultado la presentadora al ex de Lara Dibildos. Una pregunta directa a la que ninguno de los dos dio una respuesta ni afirmativa ni negativa. Por su parte, Escassi dijo que: «Ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas». Un gancho que recogió la entrevistada para desmarcarse de la historia a la que también respondió de la misma manera: «Soy una señora», sentenció. Unas respuestas ambiguas que no han hecho más que avivar los rumores de romance en el pasado y alimentar las especulaciones sobre la veracidad de este idilio.