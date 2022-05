El mundo de la ópera está de luto tras la muerte de Teresa Berganza. La mezzosoprano ha fallecido a los 87 años de edad en San Lorenzo del Escorial. Por el momento, no han transcendido los motivos de su triste pérdida. Sí que se ha dado a conocer que por expreso de ella, no habrá velatorio ni un entierro público, por lo que su adiós se realizará de forma íntima.

La cantante estaba considerada como una de las mezzosopranos de la lírica española más reconocidas, por su voz, su técnica y profesionalidad a la hora de subirse a un escenario. Es por eso por lo que a lo largo de su vida ha recibido numerosos galardones. Entre ellos destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en 1991. También cuenta entre sus reconocimientos con el Premio Nacional de Música -1996-, o la Legión de Honor francesa -2012-.

Berganza nació en Madrid en 1933 y siempre tuvo clara su vocación, esa que le ha hecho alcanzar la cima del éxito. Antes de comenzar sus estudios de canto, no dudó en formarse en piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo. Fue en 1957 cuando hizo su gran debut en el Festival de Aix-en-Provence y, desde aquel entonces su carrera ha sido imparable.

Durante los años en los que estuvo activa, llegó a llevar su voz fuera de nuestras fronteras y actuó en lugares como la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Convent Garden de Londres o el Metropólitan de Nueva York. En 1995 Teresa Berganza hizo historia al convertirse en la primera mujer y cantante nombrada académica de Número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En 2008 tomó la decisión de poner punto final a su larga trayectoria profesional y se retiró de los escenarios.

Ainhoa Arteta se despide de la cantante

Ainhoa Arteta ha utilizado su perfil de Instagram para despedir a su gran amiga a través de un post en el que ha escrito unas emotivas palabras acompañadas de unas fotografías con Teresa Berganza. “Desolada ante la tristísima noticia de la marcha de nuestra insustituible @teresaberganza Teresa Berganza. Todavía y hasta hace muy poco hablaba con ella todos los días … me llamaba para saber cómo estaba y cómo llevaba mi recuperación en Berlín nos llamábamos continuamente porque ella me confesó que no estaba bien”, ha confesado con tristeza. “Aquí os dejo unas imágenes que son inéditas de mi álbum personal con ella cuando vino a verme una Tosca y al final cuando vino a saludarme yo me arrodillé y ella que era muy divertida se arrodilló también entonces yo me tiré al suelo y allí fue este gran abrazo que lo recordaré siempre”, ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Arteta (@ainhoarteta)

«Hasta pronto Teresa ahora estás disfrutando de la paz y el silencio en esa nueva dimensión que existe porque lo sé … tú estás por fin tranquila y bien con tu hermana los tuyos la pena es para los que quedamos huérfanos de tu presencia, personalidad y áurea única. Pero con la gran fortuna de tener tu voz grabada en nuestras almas para siempre DEP amiga», ha finalizado la cantante.