Rania de Jordania ha recibido este viernes 27 de mayo un duro mazazo. Su padre, Faisal Al-Yasin ha fallecido a los 88 años de edad. Ha sido la Corte Real Hachemita quien ha emitido un comunicado dando a conocer la triste pérdida. “La Corte Real Hachemita lamenta el fallecimiento del padre de Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah, abuelo de Sus Altezas Reales el Príncipe Heredero Al Hussein bin Abdullah II, el Príncipe Hashem bin Abdullah II, la Princesa Iman bint Abdullah II y la Princesa Salma bint Abdullah II, Faisal Sidqi Al Yassin”, ha comenzado diciendo el escrito

“Falleció el viernes 27 de mayo de 2022. Que su alma descanse en paz. Por orden de Su Majestad el Rey Abdullah, la Corte Real Hachemita ha anunciado siete días de luto, a partir del viernes. La Corte Real Hachemita expresa su más sentido pésame y condolencias a Sus Majestades, Sus Altezas Reales y a la familia Yassin en estos difíciles momentos”. Con estas palabras se ha dado a conocer el fallecimiento del Dr. Faisal Sidqi Al-Yasin”, ha finalizado la misiva.

Nació en la ciudad palestina de Tulkarm en el año 1934 y terminó la escuela secundaria allí antes de mudarse a Egipto para estudiar medicina en la Universidad de El Cairo. Años más tarde se especializó en cirugía y pediatría en Irlanda del Norte. En 1961 viajó hasta Kuwait para optar a un puesto de trabajo en el Ministerio de Sanidad kuwaití para finalmente abrir su propia clínica. Estuvo durante treinta años ejerciendo la profesión y después regresó a Jordania para jubilarse.

La triste noticia ha llegado horas después de que la reina Rania presidiera junto al rey Abdalá el tradicional Día de la Independencia de Jordania, celebración que tuvo lugar el pasado miércoles 25 de mayo.

Cisma familiar

Además de recibir Rania de Jordania este duro mazazo, es necesario recordar que, se encuentra en medio de un conflicto familiar. El pasado 19 de mayo, el rey Abdalá emitía un comunicado contra su hermano, el príncipe Hamzah, con quien mantiene un conflicto desde hace algo más de un año. A través del escrito, el monarca anunciaba que ha aprobado un Real Decreto en el que se restringe las comunicaciones, el lugar de residencia y los movimientos del hijo de la reina Noor. “Esta recomendación se presentó el 23 de diciembre del año pasado, pero me había retrasado en aprobarla para darle a mi hermano Hamzah la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y volver al camino correcto», expresaba el marido de Rania de Jordania.

«Teniendo en cuenta las acciones dañinas del Príncipe, no me sorprendería si lanza mensajes ofensivos que atacan a la nación y sus instituciones. Pero yo, y nuestra gente, no perderemos el tiempo en responderle. Tenemos muchas prioridades y desafíos nacionales ante nosotros que debemos abordar con rapidez y audacia», añadía.