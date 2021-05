Muere Octavio Aceves a consecuencia de una infección renal

En la madrugada de este domingo ha fallecido Octavio Aceves a los 73 años, tal y como ha confirmado su entorno más cercano a través de las redes sociales. El conocido vidente llevaba ingresado varios días en un hospital de Guadalajara intentando recuperarse de una infección renal, aunque desafortunadamente no ha podido ser porque en el último momento se ha complicado todo. El televisivo que llevaba cerca de dos años alejado del foco mediático también padecía Alzhéimer, tal y como confesó a la revista ‘Semana’ en una de sus últimas entrevistas. «Me di cuenta de que estaba enfermo porque perdía la memoria, no me acordaba de las cosas y porque confundía a la gente una con otra, incluso a mis amigos. Era horrible. Al principio fue muy duro y agobiante», explicó. Motivo por el cual tomó la determinación de ingresar en una residencia en 2018. Será en la mañana de este lunes cuando Aceves sea incinerado en la localidad en la que residía.

También contó a la citada revista que estuvo en tratamiento médico y psiquiátrico. Asimismo, no solo los problemas de salud afloraron, sino que a ellos se le unieron los económicos. “Es verdad que tengo algunos problemas económicos y me apaño como puedo. Pero menos mal que me ayudan Macarena y Rubén”, reconoció por aquel entonces haciendo referencia a que sus amigos se habían convertido en una familia para él. “Siempre me ha gustado vivir bien y he ganado mucho dinero, cierto, pero también lo he gastado. Me ha gustado disfrutar”, afirmó muy sincero.

Durante una entrevista en 2017 con la presentadora Toñi Moreno en ‘Viva la Vida’, el actor que formó parte del elenco de ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ -película producida por Santiago Segura-, explicó que: “Estoy en la ruina. Estoy muy mal económicamente. “Mi secretaria que es maravillosa es una amiga de verdad hace cinco meses que no cobra y trabaja todos los días. Le debo a tres bancos”. Además, también dio a conocer que era tan mala su situación que no tenía dinero para comer. “Como porque tengo un restaurante amigo que me dan de comer gratis todo este tiempo…tengo gente maravillosa”, añadió orgulloso por tener a gente que le ayudó en sus peores momentos.

Trabajó en distintos programas, pero destacó en ‘Sabor a ti’ que presentaba Ana Rosa Quitana en las tardes de Antena 3. Formato que estuvo en antena cerca de 10 años. Gracias a su popularidad pudo participar de manera esporádica en concursos como ‘Pasapalabra’. Incluso se inició en el mundo de la escritura donde trató temas como el esoterismo, la astronomía o la parapsicología. Y en 2003 lanzó su primer libro, ‘Conversaciones con grandes damas’.

Su debut en Telecinco

Fue en el año 1990 cuando Octavio Aceves debutó en Telecinco cuando se presentó a la audiencia del programa ‘VIP’ de José Luis Moreno como uno de los famosos invitados. En esa época compartió escenario con otros rostros conocidos como Maruja Torres la actriz de Violeta Cela.