Muere la madre de Nicole Kidman mientras ella viajaba a Venecia para recoger un premio

Nicole Kidman ha anunciado una triste noticia: la muerte de su madre. La fallecida se llamaba Janelle Ann Kidman y ha sido uno de los grandes apoyos de la artista a lo largo de su carrera. Nicole era consciente de la situación que estaba atravesando su progenitora, pero no esperaba este desenlace. Puso rumbo a Venecia para recoger un premio y cuando estaba allí descubrió lo que había pasado.

Kidman ha recibido un galardón importante: el de Mejor Actriz del Festival de Cine de Venecia. Horas después de enterarse de la pérdida de su familiar hizo público un mensaje a través de su compañera Halina Rejn. «Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi hermosa y valiente madre Janelle Ann Kidman ha fallecido», ha empezado diciendo.

Nicole Kidman, en un estreno. (Foto: Gtres)

Insiste en que todo lo que ha conseguido ha sido gracias al respaldo de su progenitora, quien siempre creyó en su talento. «Este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo quien soy. Estoy más que agradecida por poder decir su nombre». Estas palabras las ha leído Halina, quien conoce muy bien a Nicole porque han trabajado juntas en Babygirl.

El emocionante discurso de Kidman ha hecho vibrar de emoción a sus seguidores. Tal y como ha contado ella misma, su corazón «está roto», por eso no pudo subir al escenario para recoger la Copa Volpi durante la ceremonia de clausura del famoso festival.

Una relación muy especial

Nicole Kidman siempre será recordada por algunas películas como Moulin Rouge o Los Otros. Recientemente llamó la atención de la prensa internacional porque acudió a una alfombra roja para presentar su nuevo proyecto: Babygirl. Este es el largometraje que le ha llevado a recibir su último premio y promete ser especial. Comparte reparto con el mítico actor Antonio Banderas y entre ellos existe una gran complicidad frente a la cámara.

Nicole Kidman y Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

La actriz siempre se ha sentido orgullosa de su madre. Durante una entrevista que concedió en el canal NPR insistió en el apoyo que recibía por su parte. Tanto es así que Janelle Ann Kidman le acompañaba a algunos de sus compromisos, incluso llegó a posar en algún evento. Por ejemplo, en 2021 se trasladó hasta Sídney para estrenar junto a su hija Being The Ricardos.

Un año después de este momento, Nicole anunció en NPR que iba a pasar una temporada con su madre en Australia para «cuidar de ella y tenerla rodeada de sus nietos». También explicó que esta oportunidad le había servido para poner los pies en la tierra y para darse cuenta de lo que es realmente importante. «Ella me está dando la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de una mujer de 81 años. Es algo beneficioso, ya que sigue estando completamente lúcida».

Nicole Kidman, con su madre. (Foto: Gtres)

El cáncer que marcó a la familia

A Janelle Ann Kidman le detectaron un cáncer cuando Nicole tenía 17 años y esta tragedia marcó profundamente a la artista. A partir de ese momento se dio cuenta de que la vida no está asegurada para nadie. Cuando empezó a ganar dinero y popularidad comenzó a invertir en tratamientos y en investigación para ayudar a pacientes que se encontraban en una situación similar a la que tuvo que enfrentarse su progenitora.

El cáncer que padeció Janelle marcó a toda la familia, pero ella siempre se ha mostrado fuerte. Nunca ha dejado de luchar, aunque el entorno de Nicole era consciente de que la situación no era favorable. Por desgracia todo se ha desarrollado en el momento más inoportuno.