Muere Isabel Torres, actriz que interpretó a ‘La Veneno’, a los 52 años

Isabel Torres ha fallecido este viernes 11 de febrero a los 52 años de edad en Las Palmas de Gran Canaria, a consecuencia del cáncer de pulmón con metástasis que le había sido diagnosticado en 2021. El corazón de la intérprete ha dejado de latir y el luto se apodera del mundo de la interpretación.

Ha sido su propia familia la que ha informado de la triste noticia a través de las redes sociales, con unas emotivas palabras: «eespedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada».

Carismática como pocas, Torres será muy recordada por uno de los últimos papeles que hizo antes de conocer su fatal destino. Fue en marzo de 2021 cuando se metió en la piel de Cristina Ortiz, más conocida popularmente como La Veneno, la mítica vedette sobre la que Los Javis hicieron una serie para Atresmedia. Un papel que le sirvió para ganar un Premio Ondas.

Además de un sinfín de proyectos en radio y televisión, Isabel Torres hizo historia al convertirse en la primera transexual canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual. El Programa de Ana Rosa, Dónde estás corazón o el programa veraniego de Antena 3 Canarias Nos vamos pa la playa. También probó suerte en el cine, disciplina en la que debutó en 1996 con un papel secundario en Fotos, la película dirigida por Elio Quiroga. Después aparecería en el largometraje Camino a la locura y en un par de cortos.

Una de sus últimas grandes apariciones públicas tuvo lugar en noviembre de 2021 en Sábado Deluxe. Isabel Torres recibía el calor en forma de homenaje del espacio sabatino de Telecinco. Ella estaba encantada: “Qué emoción, por favor. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Me emociono… […] Gracias a todos ustedes, de verdad. Porque para mí es un honor estar en uno de los programas, por no decir el mejor programa de la televisión, le pese a quien le pese». De hecho, fue en su plató donde recogió el Premio Ondas que ganó por su labor en La Veneno.

La lección de vida de Isabel Torres

Su marcha llena de tristeza a todos, pero si algo positivo se puede sacar son sus palabras cuando fue consciente de que iba a morir. Una lección de vida que perdurará por y para siempre: «Escuchar un pájaro en cualquier parque o el ruido del mar… Le das un valor inmenso a todo porque no sabes cuando dejarás de escucharlo. Es un momento durísimo porque yo nunca lo imaginé. Todos estamos expuestos a morir pero yo ahora tengo la muerte más de frente y me está diciendo estoy aquí. Sí se mira a la muerte y te asusta. Estoy muy agradecida a todo lo que me ha dado la vida… Cuando venga voy a estar totalmente preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi ex pareja, estoy haciendo locuras que no imaginé… No voy a dejar de batallar hasta el último momento. O me deprimo, o disfruto de los momentos que me queden y me despido de las personas que quiero», dijo en Sálvame. Ahí arrancó uno de sus últimos aplausos.

Descansa en paz.