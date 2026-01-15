Pilar del Castillo, ex ministra durante el gobierno de José María Aznar, atraviesa uno de los momentos más complicados. Su ex marido, el historiador Guillermo Gortázar Echevarría, ha fallecido a los 74 años tras una larga enfermedad. Un varapalo para la que fuera ministra de Educación, Ciencia y Deportes, que también formó parte del PRD -Partido Reformista Democrático-, pese a que ya no estaban casados -prueba de ello fue el acuerdo de divorcio, ya que él se quedó con la casa en la casa en la que residieron, pero Pilar pudo disfrutar del palacio histórico construido en 1570 en la localidad extremeña de Trujillo-.

La vida de Pilar del Castillo y Guillermo Gortázar en Trujillo

Durante gran parte de su matrimonio vivieron en Cataluña, donde se conocieron y donde construyeron su hogar junto a sus dos hijos. Sin embargo, la pareja se separó como matrimonio y el que fuera presidente de la Fundación Hispano-Cubana volvió a encontrar el amor en Cristina, una licenciada en Filología Rusa.

Pilar del Castillo junto a los eméritos. (Foto: Gtres)

Hasta que sus caminos sentimentales tomaran diferentes rumbos, lo cierto es que la ministra y el historiador encontraron en Trujillo su refugio gracias a la familia Salas, muy próxima a otras celebridades -que también invirtieron en distintas propiedades en Extremadura-. Un palacete histórico de estilo renacentista donde hicieron mucha vida, ya que a penas se codearon con la jet set de la localidad. Una situación que cambió radicalmente cuando se divorciaron, pues el historiador comenzó a tener más vida social.

De hecho, conocer a la sociedad extremeña le sirvió al divulgador -que era una apasionado de la Regencia de María Cristina de Borbón- le sirvió para organizar eventos literarios en su casa en Trujillo, que posteriormente lo convirtió en Palacio Chaves Hotel, un hotel boutique de 3 estrellas y 6 habitaciones a tan solo 300 metros de la Plaza Mayor de Trujillo. Esta propiedad sin embargo -y debido al tumor que padecía el historiador- se vendió en el 2025 a la Fundación Caja Almendralejo para el desarrollo de iniciativas sociales y culturales.

Pilar del Castillo, ex ministra de Aznar. (Foto: Gtres)

Sin lugar a dudas, Trujillo está de luto, pues el ex marido de la ministra que formase parte del gobierno de Aznar llevó por bandera y con mucho orgullo a Extremadura, donde además culminó el final de Romanones, su último libro. Y no solo eso, también investigó sobre el franquismo y sus consecuencias en España de la mano de El testamento de Franco, una obra de análisis política y histórica.