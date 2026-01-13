Ana Aznar, la discreta hija de José María Aznar y Ana Botella, ha roto su silencio en televisión. La primogénita del matrimonio, que no siguió los pasos de sus padres en política, ha hablado por primera vez de su vida personal y, sobre todo familiar -la cual comparte con Alejandro Agag y sus cuatro hijos, Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso-. Dedicada de lleno a la psicología infantil y a la investigación de este campo, ha compartido públicamente algunas reflexiones sobre su experiencia con la maternidad y los desafíos a los que ha tenido que hacer frente.

El testimonio de Ana Aznar sobre la maternidad

Con tan solo 22 años, Ana Aznar se embarcaba en la aventura más apasionante de su vida: la maternidad. Una etapa que la comenzó en Londres, lejos de su familia y sus más allegados. En Tras El Telón, la hija de los políticos ha recordado lo complicado que fue para ella gestionar la llegada de su primer hijo siendo tan joven y en otro país. «Cuando los tuve, lo que más recuerdo es tener momentos de mucha soledad. Los gestioné como pude, con momentos mejores y peores, pero me hice más fuerte, aprendí a estar sola», comenzaba diciendo la primogénita de la ex alcaldesa de Madrid.

Aunque el pequeño nació en Madrid -y concretamente en la Clínica Nuestra Señora del Rosario-, rápidamente Ana y Alejandro hicieron sus maletas para regresar a la capital del Reino Unido.

Ana Aznar y su marido. (Foto: Gtres)

Entonces, la hija de Aznar a penas tenía 20 años, una edad en la que muchas mujeres terminan sus carreras universitarias. Sin embargo, y pese a su juventud, no se arrepiente de haber sido madre tan pronto: «Ahora mis hijos son mayores, algunos ya adolescentes y yo soy joven y me queda mucho tiempo para disfrutar con ellos, acompañarles en su vida…».

Con el tiempo, la primogénita de Aznar y Botella, se ha dado cuenta el inmerso amor que tuvieron hacia ella sus padres -aunque en la adolescencia no lo llegara a comprender-. Un sentimiento del que se dio cuenta al convertirse en madre: «El amor hacia un hijo y lo que estás dispuesto a hacer, hasta que no lo tienes, no lo sabes, ni tampoco los esfuerzos y sacrificios que tus padres han hecho».

El sentimiento de culpabilidad

Cada vez son más las mujeres -sobre todo conocidas- las que hablan abiertamente sobre asuntos de la maternidad que hace unos años eran tabú, como es la culpabilidad. Según ha contado la psicóloga infantil, es uno de los sentimientos más habituales. «La culpa es criminal en la vida de las madres, sentimos culpa por todo, pero hay que preguntarse, ¿qué he hecho mal? Porque si estoy trabajando o cuidando a mi madre que está enferma y no con el niño, no estoy haciendo nada mal. Tenemos que repensar la culpa, porque para mí no es culpa, es tensión. Sentimos tensión porque no te da la vida para todo, pero no has hecho nada mal».

Alejandro Agag y Ana Aznar. (Foto: Gtres)

Finalmente, la hija de Aznar y Ana Botella -gracias a su trabajo personal-, ha encontrado la clave para no tener ese pensamiento cuando se es madre. «Cada vez que me machaco a mí misma me pregunto, ¿qué he hecho mal? Y si no he hecho nada mal, lo saco de mi cabeza. También quitas mucho la culpa explicándoles las cosas, colocándoles en tu vida… Hay que decirles que son nuestra prioridad, pero que no son lo único en nuestra vida y que hacemos lo que podemos».