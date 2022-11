Aaron Carter: una dramática vida a la sombra de los ‘Backstreet Boys’

Este sábado, 5 de noviembre, la industria musical ha perdido a una de las estrellas del pop de la década de los 90. Aaron Carter ha sido hallado sin vida en su casa de Lancaster, en California, a los 34 años de edad. El hermano de Nick Carter, componente de los Backstreet Boys, sufría esquizofrenia, depresión maníaca, trastorno bipolar y ansiedad. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Ha sido el medio estadounidense TMZ el encargado de dar la noticia, detallando que un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha explicado que recibieron una llamada sobre las 11 de la mañana en la que se alertaba de un cuerpo sin vida en una bañera. En estos momentos, su domicilio continúa precintado a esperas de esclarecer las causas de su muerte. Por su parte, la familia ha pedido “comprensión” en este momento tan complicado, pues justo este 2022 se cumplía una década del fallecimiento de su hermana, Leslie Carter.

Fue en la década de los 90 cuando Aaron se convirtió en un rostro muy conocido en los escenarios. Tal fue su éxito que, incluso, llegó a acompañar a los Backstreet Boys en sus giras. Sin embargo, los últimos años su repercusión mediática dio un giro de 180 grados y se convirtió en el rey de las polémicas. Corría 2019 cuando Nick Carter solicitó una orden de alejamiento contra su hermano por una grave amenaza contra su familia, matar a su esposa embarazada. Fue el propio integrante de la boy band quien comunicó la noticia en sus redes sociales, asegurando que tanto él como su hermana Angel habían recurrido a esta medida para protegerse: “Esperamos que reciba el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona”.

Tan solo un año después, Aaron denunció haber sufrido violencia doméstica tras ser arrestada su novia, Melania Martin, por un presunto delito de malos tratos contra él. “Nunca hay que esperar a que alguien te trate mal de forma repetida, porque todo lo que necesita es una vez y si se sale con la suya esa vez entonces establece ese patrón para el futuro”, escribió entonces en su cuenta de Twitter. Pero la gran sorpresa vino después, cuando unos meses más tarde anunció que estaba esperando un bebé junto a ella. Un año que terminó con una presunta infidelidad por su parte junto a Viktoria Alexeeva y un aborto involuntario.

Una serie de acontecimientos que llevaron al cantante a caer en las drogas, por lo que tuvo que ser ingresado para superar sus adicciones. Hace apenas dos meses, trascendió que iba a ingresar de nuevo en un programa de rehabilitación, pues su deseo era alejarse de esta vida oscura, recuperar la custodia de su hijo y centrarse en la música. Y es que, su vida no ha sido un camino fácil. Él mismo confesó hace unos años que su fallecida hermana había abusado de él: “Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.

Pero eso no fue todo, pues siempre se ha rumoreado que Aaron Carter sentía unos celos y una envidia inmensurable por su hermano, el ídolo de todas las jóvenes de la época que consiguió labrarse un gran futuro en la industria musical. Ahora, el mundo entero llora su pérdida y su vida quedará para siempre grabada como el hermano de Nick Carter a la sombra de la boy band más aclamada de los 90.