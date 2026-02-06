Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del ex futbolista Nacho Pérez

Triste noticia para el mundo de la moda. La modelo Cristina Pérez Galcenco ha fallecido a los 21 años. Su fallecimiento se ha producido en su casa en Málaga, donde su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado martes, tal como han informado desde su entorno.

Cristina Pérez Galcenco era hija del ex futbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez y de Tatiana Galcenco. El ex deportista, nacido en Málaga, fue portero de este club asturiano en los años 70 y debutó en primera división a mediados de la citada década.

Según ha publicado el periódico La Nueva España, este viernes se va a llevar a cabo el velatorio en el tanatorio Puente Nora de Lugones. El funeral está previsto para el sábado en la iglesia parroquial de la localidad.

Una carrera consolidada

A pesar de su juventud, Cristina Pérez Galcenco era un rostro habitual de la Pasarela Campoanor de Oviedo. Una cita habitual en su agenda y en la que comenzó su trayectoria. La muerte de la hija de Nacho Pérez ha conmocionado al mundo de la moda y de las pasarelas, que pisaba desde los 14 años.

Desde la organización han lamentado profundamente su fallecimiento y han publicado un vídeo con algunos de los momentos en los que desfiló en la pasarela ovetense.

Aunque, como hemos dicho, sus inicios fueron en la Pasalera Campoamor, Cristina Pérez Galcenco también desarrolló su carrera en otros eventos importantes del mundo de la moda. Desfiló en la Semana de la Moda de Madrid -donde fue modelo de Isabel Sanchís-, en París y en Milán y también trabajó en la capital británica y en China. Asimismo, a lo largo de su trayectoria posó para importantes firmas de lujo como Louis Vuitton o Versace, pero también para las marcas del grupo Inditex.

Pese a que su nacimiento fue en Lanzarote, Cristina Pérez Galcenco se instaló desde pequeña con su familia en Lugones, localidad asturiana en la que se va a llevar a cabo su despedida. Allí la recuerdan con mucho cariño, sobre todo, algunos de sus profesores del colegio de La Corredoria, que ha comentado a La Nueva España que era una niña inquieta, amable y muy cariñosa.

Aunque llevaba ya muchos años centrada en el mundo de las pasarelas, antes de debutar en las pasarelas practicaba gimnasia rítmica y compaginaba esta disciplina con sus estudios. Decidió dejarlo cuando comenzó a sentir interés por el mundo de la moda, en el que su madre ya tenía experiencia.

