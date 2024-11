El motivo por el que Isa Pantoja ha acudido al médico en medio de su embarazo

Isa Pantoja está embarazada de 10 semanas. Se han cumplido siete días desde que la hija de Isabel Pantoja y su marido, Asraf Beno anunciaron que se van a convertir en padres de su primer hijo en común. Una buena nueva que llega un año después de darse el ‘sí, quiero’ ante la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Ahora, la colaboradora de televisión ha compartido un vídeo contando a sus seguidores cómo está viviendo este segundo embarazo. Es necesario recordar que Isa tiene otro hijo de una relación anterior con Alberto Isla.

Isa Pantoja acude al médico

«Con respecto a mi primer embarazo, no tengo nada de hambre. Me estoy obligando a comer. Yo creo que se debe a que estuve meses haciendo el ayuno intermitente y el estómago se me quedó pequeñito», ha expresado la prima de Anabel Pantoja. «Entonces, lo que mi ginecóloga me ha recomendado que haga es que realice varias comidas al día, pero con menos cantidades», ha añadido.

Isa Pantoja hablando con los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«Otra cosa que estoy notando es que se me cae mucho el pelo», ha añadido. Por otro lado, ha indicado que por suerte no está teniendo problemas con las náuseas o vómitos. «Tampoco he tenido dolores de cabeza. O sea, ese tipo de molestias no las he tenido», ha asegurado.

De esta manera, Isa Pantoja ha comentado en el universo 2.0 cómo están siendo sus primeras semanas embarazada. Un embarazo que ha generado una vorágine de reacciones a su alrededor. Sin ir más lejos, su hermano Kiko Rivera quiso enviarle un mensaje a través de las redes sociales pese a que, actualmente, están distanciados. «Una nueva vida siempre es motivo de celebración», comenzó diciendo el cantante. «Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte», añadió. «¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», terminó diciendo el artista.

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

También salió a la luz cómo reaccionó su madre, Isabel Pantoja, con quien tampoco mantiene ningún tipo de contacto. «Isabel Pantoja estaba en Madrid acompañada de tres personas más. Cuatro en total, entre ellas Agustín Pantoja. Es él quien se entera de esta noticia, muy buena para todos, pero para ellos no sé», comenzó diciendo Leticia Requejo en TardeAR. «Él se lo comunica a su hermana como una noticia más, una normal. Fue sobre las 22:00 de la noche, me encantaría deciros que viendo TardeAR, pero no», prosiguió.

«Me confirman que Isabel no tuvo ni un ápice de reacción, de alegría ni felicidad. Me hablan que hay un momento tenso en el ambiente. El primero en reaccionar fue Agustín, que critica el ‘modus operandi’ de cómo ha comunicado esta noticia vía exclusiva, que el mismo que Anabel, ahí lo dejo. Después de esta primera impresión del tío de Isa y pasados unos minutos, a pesar de que no hubiera una primera reacción por parte de lsabel, me confirman que de la propia boca de la artista sale la frase ‘espero que las cosas vayan bien’», añadió la periodista.