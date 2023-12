El motivo por el que Helen Mirren no quiere volver a interpretar a Isabel II en ‘The Crown’

Una de las series más vistas de este año ha sido The Crown, una trama que se acerca a la realidad del reinado de Isabel II, todo lo ocurrido en torno a la muerte de Lady Di. Sin embargo, debido a su éxito de audiencia, es inevitable rememorar uno de los mejores retratos que se ha hecho en la gran pantalla de la madre del Rey Carlos de Inglaterra, The Queen. Un film que se estrenó en 2006 y que estuvo protagonizado por Helen Mirren. A pesar de que el nombre de la actriz era uno de los que sonaba más fuertes para el reparto de The Crown, la intérprete decidió no continuar en el proyecto.

Helen Mirren en una alfombra roja/ Gtres

«Repetir papeles es peligroso: se convierten en el único epitafio en tu tumba», confesó Helen Mirren en un reportaje publicado por The Variety, explicando que el volver a hacer el mismo personaje, sería un estancamiento en su carrera profesional. A pesar de ello, la actriz confesó que entre sus planes siempre estuvo la posibilidad de su vuelta a ponerse en la piel de una de las Reinas más queridas, pero tras varias situaciones que acontecían en su vida, descartó esta posibilidad.

Helen Mirren con un vestido plateado/ Gtres

No ha sido la primera vez que Helen Mirren ha tenido las mismas dudas con un proyecto, ya que también le ocurrió con The Audience, a pesar de que al final lo aceptó y recibió grandes elogios: «Fue por los mismos motivos por los que llegué a los ensayos pensando: ‘He decidido que no voy a hacer esto. No es una buena decisión para mí por razones personales, egoístas, estúpidas y propias de una actriz. ¡Necesito seguir cambiando de historia!», confesó la actriz en una entrevista.

La anécdota de Helen Mirren con la reina Isabel II

En un evento conjunto de PGA East y SAG-AFTRA Foundation en 2019, la actriz compartió una experiencia singular: haber sido invitada por la reina Isabel II a compartir un té. A pesar de haber tenido un encuentro previo con la monarca, Mirren esperaba una situación similar, con una habitación llena de al menos 200 personas. Sin embargo, esta vez, la dinámica fue completamente diferente, con tan solo ocho personas presentes, entre ellas la reina Isabel II y el Príncipe Felipe. Esta circunstancia más íntima y prestigiosa que lo esperado tomó a Mirren por sorpresa.

Helen Mirren junto a la Reina Isabel II/ Gtres

La tensión y el nerviosismo se hicieron evidentes mientras la actriz intentaba iniciar una conversación educada en aquel contexto tan imponente. Pero el momento más incómodo llegó cuando Mirren, deseando agregar leche a su té, se encontró con el dilema de cómo dirigirse al Príncipe Felipe para solicitarla. Este protocolo desconcertante llevó a la actriz a una encrucijada: ¿cómo abordar al Príncipe? ¿Como señor, Su Majestad o Su Alteza?

Ante esta situación, Helen Mirren optó por la solución más práctica: no hacer nada y abstenerse de añadir leche a su té. A pesar de este desafortunado momento, Mirren subrayó la amabilidad y gentileza de la realeza, transformando este incidente en una lección sobre manejo de la vergüenza. Aunque el episodio resultó desconcertante, no dejó un mal sabor de boca en la actriz, quien resaltó la amabilidad de la realeza en esa ocasión.