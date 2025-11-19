Los Morancos: de iconos del humor a héroes financieros con 14 millones liberados

Esta noche, El Hormiguero recibirá a uno de los dúos más icónicos del humor español: Los Morancos. Los hermanos César y Jorge Cadaval regresan al programa de Pablo Motos, un espacio en el que ya se han convertido en habituales, para protagonizar una entrevista cargada de humor, improvisación y anécdotas que prometen arrancar carcajadas a los espectadores. Con más de cuatro décadas de trayectoria, estos sevillanos son mucho más que comediantes: son un fenómeno cultural que ha sabido conectar con varias generaciones gracias a su talento, carisma y versatilidad artística.

Los Morancos comenzaron su andadura como «Los Morancos de Triana», actuando en pequeños festivales, bodas y galas benéficas en su Sevilla natal. Su debut televisivo llegó en 1984 con Un, dos, tres… responda otra vez, aunque su primer gran salto a la fama se produjo en la Nochevieja de 1985 con su parodia flamenca en inglés en Viva 85, que les abrió las puertas de los hogares españoles. Desde entonces, César y Jorge no han dejado de reinventarse: desde programas de televisión y radio hasta películas como Sevilla Connection (1992) o series tan populares como El retorno de Omaíta, en la que consolidaron personajes inolvidables como Antonia y Omaíta. Su humor ha traspasado generaciones, logrando que los espectadores los llamen por el nombre de sus personajes antes que por el propio.

En paralelo a su trayectoria artística, los Cadaval han desarrollado una faceta empresarial notable. En 1993 fundaron Estarciera SL, la empresa que gestiona todos sus proyectos relacionados con el espectáculo, y más tarde crearon Funela 08 SL, dedicada a la producción y dirección de espectáculos y programas audiovisuales. La facturación de estas empresas supera los tres millones de euros anuales, consolidando a Los Morancos no solo como humoristas, sino también como empresarios exitosos. Su patrimonio incluye varias propiedades en Sevilla, destacando un chalé en Simón Verde y las viviendas donde ambos residen actualmente en Triana, un barrio que sigue siendo su epicentro familiar y artístico.

Pero César y Jorge no solo se han destacado por su humor y negocios. En 2023 emprendieron un proyecto muy distinto: la creación del despacho de abogados Libres de Deuda. Aprovechando su imagen pública, apoyan la Ley de Segunda Oportunidad, permitiendo que personas y familias con deudas insostenibles puedan empezar de nuevo. Hasta el verano de 2025, la empresa había conseguido cancelar más de 14 millones de euros en deudas a 217 personas. Aunque los hermanos no participan directamente en los procedimientos legales ni aportan dinero propio, su labor promocional y el respaldo de su reputación han hecho que esta iniciativa sea conocida en toda España, ayudando a cambiar vidas, como la de Encarni Martín, quien logró cancelar 2,5 millones de euros gracias a este proyecto.

En lo personal, César y Jorge han construido familias sólidas. César está casado con Patricia Rodríguez y tienen cuatro hijos, cada uno siguiendo caminos distintos, desde el mundo taurino hasta la gestión de la carrera de sus padres. Jorge, por su parte, contrajo matrimonio con el actor norteamericano Ken Appledorn, quien se ha integrado completamente en la cultura sevillana. A lo largo de los años, Los Morancos han enfrentado pérdidas duras, como la muerte de sus padres y de dos de sus hermanos, pero siempre han mantenido una unidad familiar admirable, convirtiendo el apoyo mutuo en un pilar de su vida.