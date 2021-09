Mireia Montávez participó en la primera edición de ‘Operación Triunfo’ con Chenoa, Rosa, Bustamante y compañía. Ser la segunda expulsada del concurso no fue un problema para su carrera, ya que fue parte del grupo ‘Fórmula Abierta’ junto a Geno, Javián y Álex Casademunt. La artista ha pasado épocas de mayor y menor exposición mediática, pero sin duda la más dura tuvo lugar recientemente cuando su exmarido concedió una entrevista plagada de mentiras sobre ella. De cómo se encuentra ahora, cuál es su estado sentimental y cómo continúa su relación con sus compañeros de Academia ha hablado la cantante en una entrevista en exclusiva concedida a la agencia Gtres.

P: Mireia, en unos minutos te subes al escenario.

R: Sí, estoy muy emocionada porque imagínate, después de tanto tiempo con lo del virus… y casi que un año y medio sin subirnos al escenario, por fin podemos volver con Forever 2000, que es un Festival precioso, el cual lleva ya varios años y este año han querido contar conmigo, así que yo estoy super contenta y super feliz.

P: En estos meses que hubo poca música, ¿qué fue lo que más echabas de menos?

R: Subirme al escenario y dedicarme a lo mío, que es el cantar, las bodas… se me chafó absolutamente todo. Ha sido un año y medio muy duro.

P: ¿Qué es para ti la música?

R: Para mí lo es todo. Mi madre siempre decía que aprendí a cantar antes que, a hablar bien, así que imagínate, yo llevo la música en vena y para mí es toda mi vida.

P: Además tú junto con todos tus compañeros habéis marcado una generación, ¿cómo recuerdas esa época? ¿volverías a entrar en la academia?

R: Fue una época muy bonita y la guardo siempre con muchísimo cariño, el poder llevarme a esas 15 personas conmigo, vivir esa experiencia y para mí fue como si hubiese pasado ayer. No se olvida, es algo que vive conmigo día a día y por supuesto que volvería.

P: ¿Seguís todos en contacto?

R: Sí, claro que sí. Es muy difícil el tema de vernos, pero sí que es verdad que siempre aprovechamos, siempre intentamos vernos lo que podemos, aunque también vivimos en sitios diferentes y es complicado.

P: ¿Cuándo ha sido el último reencuentro que habéis hecho?

R: No lo recuerdo. Sé que antes de lo del Covid siempre intentábamos una vez al año juntarnos y sí que recuerdo que estuvimos juntos, pero no te puedo decir cuanto hace, hace mucho.

P: Un día Manu Tenorio desveló que teníais un grupo de WhatsApp, ¿quién es el que manda más cosas y el que más habla?

R: Los grupos de WhatsApp van cambiando un poco porque se abre un grupo para una cosa, se abre otro grupo para otra, tenemos un grupo de chicas… va variando un poco todo, pero sí es verdad que los chicos, a la hora de escribir y de mandar tonterías son un poco más activos que las chicas.

P: Manu Tenorio me dijo que a veces alguno salía y otro entraba. No sé quién sale y quién entra.

R: El tema de entrar y salir de los grupos también va un poco con el tema trabajo porque cuando somos muchos dentro de un grupo y abunda el colgar tonterías hay veces que dices: “oye chicos, necesito desconectar por esto, no puedo tener el grupo todo el día sonando”, entonces sí es verdad que vamos entrando y saliendo, igual que se van haciendo diferentes grupos.

P: Chenoa siempre dice “triunfitos” y la gente dice: “es un poco ofensivo” y ella decía: “no, si es que nos pusimos nosotros ese nombre”.

R: Sí y la verdad es que estamos muy contentos. Es verdad, somos los “triunfitos” y nosotros decíamos que éramos un poco como los conguitos, igual, nosotros los “triunfitos”.

P: Hace unos meses nos dejó un compañero vuestro de edición, ¿cómo lo viviste?

R: La noticia fue muy dura porque además yo me enteré por el grupo de las chicas, fue Natalia y además justo acababa de pasar, entonces era como… creo recordar que fue Natalia la que puso en el grupo: “decidme que esto no es verdad” y compartió algo de las redes sociales, entonces en ese momento imagínate, llamando a todo el mundo, todas preguntando a todo el mundo, cómo estaba Álex, dónde estaba, qué había pasado, porque se rumoreaba que no había sido así y fue una noche muy complicada, de no dormir, de hablar con todos los compañeros… fueron unos días muy duros hasta que asentamos todo como pudimos.

P: Se iba a hacer un concierto homenaje el próximo 24 de septiembre, de momento se ha cancelado, no sabemos el motivo… Yo sé que tú ibas a estar ahí, ¿qué ha pasado?

R: He recibido el mismo comunicado que todo el mundo, en principio lo que pone es que lo ha decidido la familia y es lo único que sabemos. No sabemos nada y yo si es así, por el motivo que sea, yo lo respeto, tienen todo mi apoyo, aquí estoy para lo que necesiten siempre, que me dio muchísima pena y muchísima lástima el no poder bajar a Barcelona y estar con el resto de mis compañeros, aunque sí que es verdad que estuve todo el día muy pendiente. Yo estaba trabajando aquí en Madrid y a mí me era imposible bajar así tan repentinamente a Barcelona. Las chicas me estuvieron escribiendo en todo momento, estuve en contacto con ellas todo el día y bueno, me fueron contando un poco cómo fue todo. Todo eso después de no poder estar ahí, me hacía mucha ilusión el volver a reencontrarme con mis compañeros, que desde antes de la pandemia todavía no les he podido ver, me hacía muchísima ilusión el poder estar ahí para Álex y sobre todo acompañarle con todos mis compañeros, pero bueno, no ha podido ser.

P: La familia sabe que lo lleváis en el corazón.

R: Sí, por supuesto. El “te quiero más” estará siempre en mi corazón, es una de las canciones que voy a cantar hoy, no puede faltar y mucho menos juntándome con mi compañera Geno. Cada vez que nos juntamos alguno ese tema yo creo que es que es “el tema”, por lo menos para nosotros y sí, se le dedicará a él, ya que va a ser la primera vez que se va a cantar después de eso y bueno, intentado llevarlo y con ganas también de poder ver a mi compañera, que tampoco la he visto desde entonces.

P: Los años pasan, pasan para todos, vuestros compañeros tienen también hijos y no sé si habéis hecho una quedada de hijos o si has podido conocer a los niños.

R: No, que va. Siempre que nos hemos visto ha sido nosotros. No conozco a todos los niños y tampoco todos conocen a los míos.

P: Yo creo que un reencuentro muy bonito también podría ser la boda de Chenoa ¿no?

R: Sí, yo recibí la invitación de Laura, yo dije con todo mi cariño que sí, pero bueno, ahora también con todo lo que pasó, tampoco sabemos. No está muy claro cómo lo quiere enfocar, si se va a esperar, si va a volver a ser como antes… A lo mejor tampoco se puede todos los invitados que ella deseaba en el momento porque todavía no están las cosas para eso y de momento no sé nada del evento, pero vamos, emocionada por ella y super contenta como todos los compañeros.

P: Hace poco fuiste tú la que confesaste que durante una época de tu vida has sido maltratada y quería preguntarte cómo estás actualmente.

R: Actualmente estoy muy bien, tuve que hacer esas declaraciones porque mi expareja hizo unas declaraciones en un periódico muy feas y que, por supuesto no eran verdad, entonces lo que hice fue defenderme. No me ha gustado nunca hablar de mi vida privada, siempre me he dedicado a mi trabajo, la gente de la prensa y la gente que me conoce lo sabe, para mí ha sido muy duro y muy difícil y sobre teniendo que hablar de ese tema y sobre todo el verme obligada a hablar de mi vida privada, pero sí que es verdad que ahora mismo estoy en una etapa muy tranquila, estoy muy contenta, con nuevos proyectos, tengo nueva pareja, que me está apoyando muchísimo, estoy también con ayuda psicológica e intentando salir adelante.

P: Nunca supimos nada de tu vida privada, ¿a tus compañeros de Operación Triunfo les cogió de sorpresa?

R: El que me separara no porque ya había pasado, hacía cinco años de lo del reencuentro y yo ya estaba separada, ellos lo sabían yo para mí son como mi familia y siempre les he contado, sobre todo a las chicas, algún chico que otro también, Alejandro, que también es muy buen amigo, Javían, Álex… también sabían un poco de mis cosas y de que no lo estaba pasando bien, entonces cuando saltó la noticia no le sorprendió a nadie. Sí lo que pasó porque he tenido el apoyo de todos, pero el separarme no sorprendió.

P: Ahora tienes nueva pareja, al final también es un gran apoyo para poder salir adelante.

R: Para mí, junto con mis amigos y mi familia, la verdad es que está siendo como mi punto de apoyo porque cuando te pasa algo así, lo primero que piensas es: “no quiero más novios” y mira, justo lo dices y toma, llega. Muy contenta, muy feliz, me trata muy bien, me quiere muchísimo y es que todo el mundo que me conoce lo dice, irradias felicidad y eso me gusta.

P: ¿Te arrepientes en algún momento haberlo contado por si eso puede empañar tu carrera musical?

R: Yo tenía clarísimo que, si mi expareja no hubiese hecho lo que hizo en la prensa, yo me lo hubiese guardado para mí, hubiese pasado página y ya está. Al verme obligada sí que es verdad que también te lo puedes tomar de otra manera porque al principio me daba mucho miedo pensar que se me podía criticar o que podía pensar la gente que me estaba aprovechando de algo que para nada… o sea me parece un tema muy serio, es horrible, es un tema en el que se pasa muy mal, entonces sí que es verdad que todos mis allegados me dijeron: “tómatelo por la parte de que al ser una persona pública puedes ayudar a mucha gente”, por supuesto tengo el miedo y tengo las críticas, pero no es un tema para aprovecharse de ello, no es agradable y si lo digo me quiero quedar con eso, poder dar mi apoyo, el no es no y para que vean sobre todo si alguien lo está sufriendo, que vean que estoy bien, que he salido y que voy poco a poco perdiendo mis miedos. Lo voy a superar, me quedo con eso.

P: ¿Tocaste fondo en algún momento?

R: Sí, toqué muy fondo, hasta el punto de que en menos de un mes llegué a perder casi 15 kilos.

P: Y tu familia te preguntaría imagino.

R: Sí, pero yo no quería contar nada. Al principio no, se lo conté a un amigo, a mi representante… a la gente así más allegada con la que convivía en mi día a día y fueron ellos los que me apoyaron y tomaron la decisión de que eso no podía seguir así.

P: La que era tu pareja en ese momento, ¿cómo se tomó las declaraciones que hiciste en televisión?

R: No sé nada, ni quiero. No tengo a nadie porque no hemos coincidido mucho en lo que eran amigos en común, entonces no tengo a nadie así cercano que me cuente, aparte tampoco lo quiero saber.

P: Nos quedamos con que estás perfectamente y con el mensaje positivo para la gente que puede estar en este caso, que es que sí que se sale de todo esto con la ayuda de familiares, amigos y profesionales.

R: Hay que contarlo, lo más importante es contarlo. Yo lo conté por alivio porque ya no aguantaba más y al final me dijeron: “mira, no, esto no es como tú piensas que está pasando, esto está siendo realmente de esta manera y tú tienes que salir de ahí”. A veces pensamos que es nuestra vida, nos amoldamos a lo que hay y no es así, hay que salir de ahí.