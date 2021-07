Doblajes, imágenes de firmas, cameos y colonias: los negocios de los chicos de ‘Operación Triunfo’

El regreso de ‘Operación Triunfo’, en el año 2017, no solo convirtió en artistas a una nueva tanta de jóvenes con muchas ganas de demostrar al mundo su talento. También dejó claro que esa nueva generación no solo sabía cantar muy bien. Finalizado el concurso, cada uno de los artistas emprendió su propio camino y, salvo alguna excepción, a todos ellos les ha ido muy bien. Y no solamente en la música.

El último gran ejemplo lo encontramos hace apenas unos días, cuando Mimi Doblas, concursante de la edición de 2017 y primera expulsada, compartía con sus followers que había sido seleccionada para ser la voz de Lola Bunny en la nueva entra de la película de animación ‘Space Jam’. Sin duda, un gran reto para la vocalista de ‘Lola Índigo’, que a sus 29 años puede decir que ha dado el salto al mundo del cine.

estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam nuevas leyendas 😭❤️ hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad 🙏🏼 ojalá os haga tanta ilusión como a mi, que ganas de que llegue el 23 de juliooooo pic.twitter.com/OexFNdol6M — lola indigo (@lolaindigomusic) June 28, 2021



Otra de sus compañeras, Aitana, la que más éxito ha tenido tras el concurso musical, también puede presumir de tener un gran currículum a sus espaldas. Ella todavía no se ha puesto delante de una cámara como actriz, pero sí que se ha convertido en imagen de varias firmas de moda. Una de ellas es Puma, para la que posa en sus redes sociales con sus últimos modelos. La marca deportiva ha sabido renovarse gracias a la catalana, pero también gracias a Cristina Pedroche, otra de sus embajadoras.

Los ‘negocios’ de Aitana no terminan ahí. Con motivo de la pasada Navidad, anunció el lanzamiento de su primer perfume. Una colonia femenina que se puede comprar tanto suelta como en un estuche y que cuenta con dos versiones ‘Aitana’ y ‘Aitana Be Magnetic’. Dos fragancias que tienen grandes opiniones y es que, además de un olor fresco, tienen un precio asequible.

Miriam Rodríguez , mientras estaba en la academia de OT, confesó que era muy fan de la serie ‘Vis a Vis’. Además, contó a sus compañeros que había hecho sus pinitos como actriz en una serie gallega llamada ‘Serramoure’, por eso, tras salir del concurso los encargados de la conocida ficción decidieron darle un pequeño papel. La gallega interpretó a una de las reclusas de Cruz del Norte durante el quinto episodio de la cuarta temporal. Sin duda, una experiencia que no olvidará, pues además logró ponerle voz al tema promocional de la tercera temporada, con la canción ‘Hay algo en mí’.

‘Paquita Salas’, la famosa serie dirigida por Los Javis quiso también hacerle un regalo a uno de los concursantes de la edición 2017, de la que fueron profesores. Roi Méndez fue uno de los protagonistas del primero capítulo de la serie, en la que hizo las veces de uno de los actores de ‘La voz de la secta’, la ficción que estaba protagonizada por Mariona Terés.

Famous, vencedor de la edición 2018, también salió en ‘Paquita Salas’, protagonizando un pequeño papel en el que se mete en la piel del secretario de una organización que lucha por los derechos del colectivo LGTBI. A pesar de ser un rol pequeño, el cantante demostró tener talento para el mundo de la actuación.