No suele estar acostumbrado a ser protagonista de informaciones sino a darlas, pero Miguel Temprano está experimentando ahora pertenecer al otro lado. El detonante no ha sido otro que su despido por parte de La Fábrica de la Tele tras ocho años colaborando en el Deluxe. Una decisión que el paparazi no se ha tomado nada bien y que ha querido valorar sin pelos en la lengua.

Hoy tengo que comunicaros que @DeluxeSabado y @fabricatele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director #Miquel que era una decisión de @telecinco y @mediasetcom CON DOS COJONES…!!! — Miguel Temprano (@mtemprano) July 29, 2022



Temprano ha escrito una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para mostrar su manifiesta disconformidad con su cese: «Tengo que comunicaros que Viernes Deluxe y La Fábrica de la Tele [productora del programa] han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director, Miquel, que era una decisión de Telecinco y Mediaset. ¡Con dos cojones», se ha quejado.

Su enfado no termina ahí ya que ha abierto un hilo en el que da su opinión sobre el polémico despido: «En esta vida, cuando una puerta se cierra se abre una ventana. Siempre he valorado mi #LibertadDeExpresión y la #LibertadDeInformación y me voy con la cabeza bien alta de no haber traicionado en estos años mi línea #ética #moral y #profesional». Y finaliza: «A seguir caminando con la conciencia tranquila. Nunca he vetado a nadie: colaboradores o invitados. Me voy limpio, y eso pocos podrán decirlo. Gracias a los que confiasteis en mi y a los que me habéis apoyado y entendido… al resto… Mucha suerte y mucha salud…Todo llega!». Su marcha se suma a la de otros nombres importantes que le precedieron, como es el caso de Diego Arrabal, Carlota Corredera, Gustavo González,

¿Quién es Miguel Temprano?

Para aquellos que no estén muy al día de la actualidad del protagonista, Miguel Temprano saltó a la fama gracias a su presencia en algunos de los programas de crónica social más destacados de la televisión. Fue uno de los componentes del extinto Dónde estás corazón. Cuando finalizó sus emisiones, siguió los pasos de las que hasta hace poco eran sus compañeras, Gema López, María Patiño y Chelo García Cortés, para fichar por Mediaset. Después de varios años apareciendo en el Sálvame de entresemana, se empezó a convertir en uno de los fijos del Deluxe.

La última vez que Miguel Temprano fue noticia por algo relativo a su persona fue el pasado año, cuando se supo que iba a ser padre de nuevo. En esta ocasión lo hizo junto a su tercera mujer, Cristina Parejo, con 57 años de edad. Ambos contrajeron matrimonio el 4 de diciembre de 2020 en la Ciudad Autónoma de Ceuta, coincidiendo con el Centenario Fundacional de la Legión, la fuerza militar de élite con la que él colabora activamente.