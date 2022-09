El post más romántico de Miguel Ángel Silvestre que ha enloquecido a sus fans

Muchos son los famosos que prefieren dejar en un segundo plano el ámbito romántico para que así sus seguidores puedan centrarse plenamente en sus trayectorias profesionales. No obstante, hay momentos en la vida en los que no sacar ese lado sentimental resulta complicado, y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Miguel Ángel Silvestre. Aunque el actor no suele compartir nada relacionado con la esfera personal y amorosa, lo cierto es que en esta última ocasión se ha dejado llevar y ha sorprendido a sus más de cuatro millones de seguidores.

Con una publicación de lo más misteriosa, el intérprete de “el Duque” ha dejado entrever que su corazón podría haber sido ocupado. Lo ha hecho al compartir unas imágenes de la habitación de un hotel de Ibiza en el que no ha estado solo, ya que en una de las instantáneas en cuestión, aparece su sombra cogiendo de la mano a la de una mujer: “Allí nos vimos… todo pasó. Quiero volver… allí, a ti”, ha escrito, mostrando así su faceta más romántica y rompiendo las ilusiones de decenas de mujeres que tenían la esperanza de ser pareja de Miguel Ángel algún día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

No obstante, por el momento no se sabe quién es la mujer que está acompañando a Silvestre en estas escapadas a algunos de los parajes más asombrosos de España, como es el caso de la isla Pitiusa. Hace ya unos meses, el artista fue relacionado con Andrea Sesma, una influencer asturiana y ex pareja del futbolista Iker Muniain. Pero los rumores tan solo quedaron en eso hasta este momento, cuando la chica ha vuelto a copar titulares por si cabe la posibilidad de ser ella la afortunada ante la que el actor se ha rendido. De hecho, la creadora de contenido compartió una serie de imágenes en la isla del archipiélago balear en cuestión durante el pasado mes de junio, razón por la que tal vez el actor podría haber hecho público ahora este carrusel de fotografías para despistar a todas aquellas personas que le siguen incondicionalmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Sesma (@andrea_sesma_)

Sea como fuere, lo cierto es que el post ha dejado perplejos a todos los fans de Miguel Ángel, reuniendo ya casi 65 mil “me gusta”, entre los que está el de Vanesa Romero. Por otro lado, en los comentarios, el nadador David Meca ha querido dejar constancia de la felicidad que siente al ver que el intérprete podría estar enamorado: “Amigo, me encanta verte enamorado y feliz!!! Oleee los dos!!!”, sentenciaba, visiblemente contento por lo sucedido. Y entre tanto, una gran parte de seguidoras de Silvestre han expresado la pena que les supone el hecho de que su amor platónico se haya fijado en otra persona: “Ella es la elegida de Dios”, “estoy de luto”, “hoy es un día triste para el resto de mujeres” o “cuántos corazones has partido hoy así con una sola foto” son algunas de las palabras que han puesto.