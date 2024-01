La preocupación por el estado de salud de Michael Bolton es máxima. El cantante, que el próximo mes de febrero cumplirá los 71 años, ha anunciado a través de sus redes sociales que se ha visto obligado a suspender su gira debido a que ha sido operado, recientemente, de un tumor cerebral.

«Durante los próximos meses, dedicaré mi tiempo y mi energía a recuperarme, lo que significa que tendré que tomarme un descanso temporal. Para mí no hay nada más difícil que decepcionar a mis fans al tener que posponer un show, pero no tengáis duda de que estoy trabajando para volver a actuar tan pronto como sea posible», ha indicado.

El intérprete también ha explicado cuándo le detectaron la enfermedad, que fue días antes de la Navidad. Debido a la gravedad tuvo que ser intervenido de urgencia. Afortunadamente su paso por el quirófano fue según lo previsto y todo salió bien. «Justo antes de las vacaciones me descubrieron que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico todo ha sido un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa rodeado de mucho amor y el apoyo incondicional de mi familia», ha contado a sus seguidores que no ha tardado en mandarle sus mensajes de apoyo. «Guardo estos mensajes tan positivos en mi corazón, les seguiré manteniendo informados. Muchas gracias y mucho amor», ha terminado diciendo.

Su vida sentimental

Nacido en New Haven, Estados Unidos, en 1953, Michael Bolton ha logrado forjarse un hueco en la industria de la música. Al margen de su larga trayectoria en la industria musical, el artista mantiene una discreta relación con la socialité Heather Kerzner, 15 años menor que él, desde verano de 2022, aunque mucho tiempo antes habían sido buenos amigos.

Michael Bolton y Heather Kerzner / Gtres

«Es la chispa que ilumina mi vida», confesó Bolton el pasado verano en una entrevista a People. Además, es padre de tres hijas: Isa, Taryn y Holl, nacidas de su matrimonio con Maureen McGuire, de la que se divorció en 1990. «Me traen mucha felicidad y me encanta ver como ellas están formando sus propias familias», indicó también al citado medio.

Una vida de éxito

Nos tenemos que remontar a 1975, cuando Michael Bolton lanzó su primer álbum bajo el nombre artístico de Michael Bolotin. Un año más tarde, Everyday of My Life sale a la luz. Tras sus primeros pasos musicales llegó el éxito más absoluto, un éxito que cosecha desde hace más de cuatro décadas, lo que ha hecho que se consolide como todo un referente en el género soft rock y la balada romántica.

No cabe la menor duda de que su trayectoria es impecable. Ha vendido 70 millones de álbumes y algunos de sus temas como When a Man Loves a Woman, Said I Love You… But I Lied o To Love Somebody se han convertido en auténticos himnos intergeneracionales. Entre sus logros destacan dos premios Grammy, entre otros reconocimientos.