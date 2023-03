La vida de Máximo Huerta (52) es un sube y baja de emociones constantes. Sobre todo, desde que el pasado 10 de enero abriera su primera librería en su pueblo natal, Buñol, en Valencia, bajo el nombre Doña Leo. «La he creado como quien escribe una novela, construyendo cada parte como un capítulo. Me gustaría que la gente abriera la puerta de la forma que abren un libro. Como dijo Whitman, un libro que conduce a un mundo mágico en su imaginación», expresó entonces.

Así, el que fuera ministro de Cultura y Deporte comenzó 2023 con una mudanza al municipio de la Comunidad Valenciana que le permitiera cumplir con el que había sido su sueño de la infancia. No obstante, existe otro motivo aún más importante si cabe para permanecer allí: Clara Hernández, su madre. Según desveló él mismo este viernes en Viernes Deluxe, la salud de su progenitora es cada vez más delicada. «Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo, me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella. Mi madre está siendo un regalo complicado. Sé que en el futuro lo veré de otra manera. Almaceno, guardo y sé que quedará», explicó.

Sumada a la demencia por su avanzada edad, la madre del escritor atraviesa una delicada salud desde que le diagnosticaran un tumor en el año 2020, por el que fue intervenida en el pasado mes de octubre en el hospital La Fe de Valencia. «Le han extirpado buena parte de un tumor que ha vuelto a crecer», explico Huerta. Asimismo, en febrero del año pasado, Clara sufrió una aparatosa caída que provocó la rotura de su cadera y que ha reducido a mínimos su movilidad. «Gracias a todos los compañeros que se están poniendo en contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave», escribió en su perfil de Twitter.

En este sentido, y desde el fallecimiento de su padre en 2017, Máximo se ha volcado en su progenitora, convirtiéndose en su mejor apoyo, tal y como demuestra en varias instantáneas en sus redes sociales.

Máximo declara su amor por su pareja

Y así como Máximo es el mejor apoyo de su madre, Juan Castillo, su pareja, lo es para él. En la misma entrevista, Máximo confesó que está totalmente enamorado de su chico y reveló cómo se conocieron. «Ese día nos vimos y sin más, pero a los pocos días vino a una presentación de un libro mío aquí en Madrid y después de aquello empezamos a quedar. No es fácil hacer lo que él está haciendo por mí, dejar su isla y venirse a vivir a un pueblo pequeño y estar conmigo en el cuidado de mi madre, una mujer que a veces no recuerda quién es él y por qué está en nuestra casa», explicó.

Máximo Huerta y Juan llevan cinco años juntos, aunque no fue hasta el pasado verano cuando el escritor lo hizo público a través de una imagen juntos en redes sociales.