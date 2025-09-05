El mensaje de Félix Gómez a Antonia San Juan tras confesar que padece cáncer: “Que sea lo más leve posible”

La actriz Antonia San Juan, conocida por su participación en exitosas series como La que se avecina, padece cáncer. Así lo ha anunciado ella misma en su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que ha explicado que se encuentra esperando los resultados de la biopsia para conocer el tipo de tumor que es y si tiene solución con tratamiento. Añadía que «confiaba plenamente en la ciencia», pero, a pesar de su actitud positiva, ha sido inevitable que recibiera multitud de mensajes de ánimo y apoyo en este complicado momento.

En la oleada de comentarios que se han reflejado en la publicación, se encuentran numerosos rostros conocidos que han querido mandarle sus mejores deseos a la conocida actriz. Como por ejemplo, Cristina Castaño, Victor Palmero, Silvia Marso, Eduardo Navarrete, Santiago Segura o Loles León, entre otros.

Más allá de la red, uno de los primeros que se ha pronunciado frente a las cámaras ha sido Félix Gómez, compañero de profesión de Antonia que ha querido aprovechar su última aparición pública para mandarle un emotivo mensaje. «Hemos estado en la misma serie (La que se avecina) pero no hemos coincidido. No conozco a Antonia San Juan. Pero ¿qué le puedo desear a una persona que tiene cáncer? Pues evidentemente que se cure y que sea lo más leve posible», expresaba en el photocall de La Caza Irati en el Festival de Vitoria.

Félix Gómez en el Festival de Vitoria. (Foto: Gtres)

Ante el gran apoyo que está recibiendo desde que ha anunciado su diagnóstico médico, Antonia San Juan quiso reaparecer en la red para agradecer todas las muestras de cariño. «Quiero pedirle a la gente que me quiere y a mis seguidores que tengan paciencia en cuanto a contestar porque son muchos los mensajes que estoy recibiendo. Y no me da. Pero muchísimas gracias a todos y disculpen de verdad», explicaba.

Las últimas palabras de Antonia San Juan

Por otro lado, horas después de abrirse en canal con su comunidad de Instagram, la actriz ha querido seguir sincerándose y ha desvelado cuál es la decisión que ha tomado con respecto a cómo actuar de ahora en adelante junto a su enfermedad. «No abrazar la enfermedad y continuar en la medida de lo posible y siempre que el tratamiento lo permita, con una vida, parecida a la anterior, creo que me ayudará», sentenciaba.

Por ahora, no se conoce nada más allá de lo mencionado, pero la propia Antonia ha contado que todo comenzó hace algo más de un año, cuando empezó a sentir problemas de garganta por la faringitis crónica que padecía. «Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», contaba.