Melendi y su mujer Julia Nakamatsu dan la bienvenida a su tercera hija en común

Julia Nakamatsu y Melendi están de celebración. Contrajeron matrimonio el 8 de septiembre de 2019 en el Castillo de Batres en Madrid y fruto de este amor nacieron dos hijas. El cantante está muy orgulloso de la familia que ha formado y en las últimas horas ha anunciado una noticia que marcará un antes y un después en su vida. Su mujer ha dado a luz a Dakota, la bebé que llevaba nueve meses esperando.

El artista tiene otros dos hijos de romances anteriores. Todos están muy unidos y disfrutan de una relación excelente, así que han recibido con los brazos abiertos a su nueva hermanita.

Melendi durante uno de sus conciertos / GTRES

Melendi es uno de los cantantes más famosos de nuestro país y está inmerso en una gira muy especial para él. Quiere celebrar su aniversario en el mundo de la música recorriendo las principales ciudades de España y lo cierto es que el éxito no ha tardado en llegar. Su nuevo espectáculo se llama 20 años sin noticias y ya se ha convertido en uno de sus grandes hitos profesionales. Durante una actuación en Bilbao no ha tenido más remedio que frenar el concierto para explicarles a sus seguidores lo que estaba pasando.

Julia Nakamatsu ha dado a luz mientras su marido estaba fuera de Madrid. Haciendo honor al sentido de la responsabilidad que siempre ha marcado su carrera, Melendi ha continuado cantando y ha esperado hasta el final para poner rumbo a la capital. «Tendré toda mi vida para disfrutar de mi pequeña Dakota, así que vamos a continuar», dijo cargado de emoción. Después recalcó que se sentía muy afortunado de compartir este momento tan especial con su querido público. «Me habéis regalado dos noches maravillosas y queremos estar a la altura», explicó.

Las otras hijas de Melendi y Julia Nakamatsu

Melendi posando con su mujer / GTRES

La preciosa historia de amor de Julia Nakamatsu y Melendi ha llamado la atención de muchos espectadores. Sin embargo, ellos siempre han sido muy discretos. Sin embargo, Julia ha mandado varios mensajes a través de sus redes sociales para dejar claro que se encuentra en una etapa preciosa. «Lo realmente bonito es celebrar el amor. Seguir eligiéndolos para estar juntos el uno al otro, en cada momento de nuestras vidas, crecer, crear y compartir nuestros días. Orgullosa de ti, de nosotros, de nuestras familia», escribió en 2021.

El matrimonio ya tenía dos hijas en común: Lola, que nació en 2016, y Abril, en 2019. El asturiano es padre de otros dos hijos. La mayor se llama Carlota y tiene 18 años y el único varón se llama Marco y llegó al mundo en 2011.

La declaración de amor de Melendi

Melendi presentando a su hija / Instagram

Melendi no ha podido compartir este momento tan especial con Julia Nakamatsu porque estaba trabajando, pero ha utilizado sus redes sociales para declararle su amor a los cuatro vientos. «Dakota ya está con nosotros. Gracias a la vida que me ha dado tanto», escribe. Y añade: «Te amo, súper mamá». El artista siempre ha sido muy discreto con su vida privada, por eso su relación con la modelo tardó un tiempo en salir a la luz.

El asturiano disfruta de una relación muy especial con su querido público, de hecho fueron sus fans los que se enteraron antes que nadie de que iba a ser padre por quinta vez. Melendi estaba cantando en Argentina y decidió hacer un alto en el camino para decir: «Hace una semana me dieron una noticia, voy a tener la tercera hija argentina». Era algo que no sabía nadie en España y la exclusiva no tardó en dar la vuelta al país.