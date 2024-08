Melanie Griffith cumple este viernes, 9 de agosto, 67 años. Una efeméride que seguro celebrará rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, y que sirve como excusa para repasar la vida y quehaceres de una de las actrices más y mejor consagradas del panorama cinematográfico a nivel internacional. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Griffith es todo un testimonio de resiliencia, talento y evolución propia. Y es que más allá de sus logros en la gran pantalla, su vida personal ha sido igualmente fascinante, llena de giros sorprendentes y una reinvención constante.

Nacida en Nueva York el 9 de agosto de 1957, Melanie Griffith proviene de una estirpe hollywoodense. Hija de la legendaria actriz Tippi Hedren, su destino en la industria del cine parecía estar predestinado. A los 17 años, Melanie debutó en la gran pantalla con un papel en la película Night Moves, si bien fue su actuación en Working Girl en 1988, la que la catapultó al estrellato, ganando un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

Melanie Griffith y su madre, Tippi Hedren. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, Melanie Griffith ha trabajado con algunos de los directores más renombrados, y ha compartido pantalla con grandes estrellas, cimentando así su lugar en la historia del cine. Películas como Something Wild, Personal Assistant o Lolita, muestran su versatilidad como actriz, capaz de abordar desde la comedia hasta los dramas más profundos.

Su vida sentimental no exenta de polémica

En lo sentimental, Melanie Griffith ha copado un sinfín de titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras por sus matrimonios, primero con el actor Don Johnson, después con el director Steven Bauer, a quién conoció durante el rodaje de la película She’s in the Army Now y con quien se convirtió en madre por primera vez y; más tarde, con Antonio Banderas. Los dos se conocieron durante la grabación de Two Much, donde Banderas interpretaba a un galerista que se inventa a un hermano gemelo para seducir a dos mujeres, interpretadas a su vez por Melanie y Daryl Hannah.

Antonio Banderas y Melanie Griffith, en un evento. (Foto: Gtres)

De su relación con el actor español surgió una de las parejas más queridas de Hollywood durante los años 90 y principios de los 2000. Aunque su matrimonio terminó en 2014, ambos han mantenido una muy buena relación con el paso de los años. Sobre todo, por la hija que tienen en común, Stella del Carmen. Melanie Griffith y Antonio Banderas se casaron el 14 de mayo de 1996 en una ceremonia atípica para dos estrellas de cine, pues tan solo hubo 12 invitados. «Fue sorprendente cómo salimos de la iglesia. Nos metidos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi. Entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi. ¡Pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero! Fue como una comedia de errores, pero muy divertida», expresó Melanie en una entrevista.

Tras su matrimonio con Antonio Banderas, a Melanie Griffith no se le conoce ninguna relación sentimental, si bien hubo un tiempo en que se especuló con la posibilidad de que la veterana actriz tuviera un romance con Jamie Lee Curtis después de que la hija de la actriz y modelo Tippi Hedren y del publicista Peter Griffith compartiera en su perfil de Instagram una imagen de las dos tomando un desayuno, que acompañó con un significativo texto. «Qué maravillosa es mi novia. Ella es verdaderamente todo, en todas partes, todo a la vez. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la gana de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. Te amo hasta la luna y vuelta», escribió.

Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis, en un evento. (Foto: Gtres)

El patrimonio de Melanie Griffith

A lo largo de los años, Griffith ha acumulado un patrimonio neto impresionante, estimado en alrededor de 45 millones de dólares. Este no solo provendría de su trabajo en el cine y la televisión, sino también de inteligentes inversiones en bienes raíces. Y es que pesar de las dificultades que ha enfrentado, Griffith ha demostrado una notable capacidad para administrar sus finanzas y asegurar su futuro. Ejemplo de ello es su evolución y faceta como creadora de contenido en sus redes sociales. Sólo en Instagram, Melanie reúne a más de seiscientos mil seguidores.

Melanie Griffith, en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Asimismo, la actriz ha rentabilizado sus compras inmobiliarias. En 2019, sin ir más lejos, Melanie Griffith adquirió una villa en Hollywood Hills por cerca de 3,7 millones de dólares, un precio ligeramente inferior a su valor de mercado de 3,85 millones de dólares. Una propiedad que destaca por sus suelos de baldosas, una imponente chimenea de piedra y una atractiva piscina en el patio trasero. Asimismo, como parte del acuerdo de su divorcio con Antonio Banderas, Griffith se quedó con una impresionante finca de 700 metros cuadrados en Aspen, ubicada en un terreno que la pareja compró por cerca 3,5 millones de dólares en 2002.

Más tarde, en 2017, Melanie vendió una parte de esta propiedad por 2,24 millones de dólares, y en 2019 se deshizo de lo restante por 4 millones de dólares. Por lo que respecta a su antigua residencia en Los Ángeles, fue vendida en 2015 por 16 millones de dólares al ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.